Российские СМИ узнали о госпитализации Явлинского из-за аритмии

Москва, 27 сентября. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщают российские СМИ.

Явлинский в ночь с 25 на 26 сентября пожаловался на плохое самочувствие, связанное с затрудненным дыханием и тяжестью в груди. Политика доставили в одну из московских клиник, где врачи провели диагностику.

По результатам исследования, врачи констатировали у Явлинского нарушение сердечного ритма. Медики оценивают состояние пациента как средне-тяжелое. Известно, что ранее политику проводили по меньшей мере две операции на сердце: в 1998 году в Германии и в 1999 году — в США.

Ранее западные СМИ обнародовали информацию о покупке Явлинским дома на Рублевке. Об этом рассказал бывший соратник блогера Алексея Навального Виталий Серуканов.