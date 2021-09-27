Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 11:41
11:40
Экономика
Газпромбанк примет участие в строительстве морского порта на Сахалине
11:40
Происшествия
Жертвой землетрясения на острове Крит стал один человек
11:38
Происшествия
Полицейский спас жительницу Приозерска от изнасилования
11:36
Общество
В России выявлено 22 236 новых случаев заражения коронавирусом
11:35
Видео
Традиционный Парад цветов прошел в Северной столице
11:35
Армия
Soha: российские «Калибры» лишили ВМС США свободы действий в Черном море
11:30
Украина
Украинские соцсети поздравили Усика и пристыдили Зеленского
11:30
Общество
Диетолог Гинзбург перечислил наиболее опасные виды диет
11:29
Шоу-бизнес
Коллега Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии попавшей в Коммунарку артистки
11:29
Украина
Экономист Мильчакова назвала условия получения Украиной нового транша от МВФ
Все новости

Российские СМИ узнали о госпитализации Явлинского из-за аритмии

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 11:33
Политика
Российские СМИ узнали о госпитализации Явлинского из-за аритмии
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 27 сентября. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщают российские СМИ.

Явлинский в ночь с 25 на 26 сентября пожаловался на плохое самочувствие, связанное с затрудненным дыханием и тяжестью в груди. Политика доставили в одну из московских клиник, где врачи провели диагностику.

По результатам исследования, врачи констатировали у Явлинского нарушение сердечного ритма. Медики оценивают состояние пациента как средне-тяжелое. Известно, что ранее политику проводили по меньшей мере две операции на сердце: в 1998 году в Германии и в 1999 году — в США.

Ранее западные СМИ обнародовали информацию о покупке Явлинским дома на Рублевке. Об этом рассказал бывший соратник блогера Алексея Навального Виталий Серуканов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Российские СМИ узнали о госпитализации Явлинского из-за аритмии
больница сердце явлинский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru