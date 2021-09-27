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Рэпера The Weeknd заподозрили в романе с актрисой Анджелиной Джоли
Шоу-бизнес
Рэпера The Weeknd заподозрили в романе с актрисой Анджелиной Джоли
wikipedia.org  /  The Come Up Show

Лос-Анджелес, 27 сентября. Голливудская звезда Анджелина Джоли снова была замечена на свидании с рэпером The Weeknd. Пара провела вечер вместе и подогрела слухи о тайных отношениях.

Рэпер The Weeknd отправился на встречу с актрисой Анджелиной Джоли — пара встретилась в итальянском ресторане Giorgio Baldi, расположенном в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что звезд уже замечали в этом заведении, тогда их впервые заподозрили в романе. Артисты провели 2,5 часа в компании друг друга, а затем отправились в особняк рэпера, который оценивается в 70 млн долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Как и в первый раз, причина свидания Джоли и The Weeknd неизвестна. Оба артиста холосты, хотя Джоли все еще переживает развод с актером Брэдом Питтом. Кроме того, поводом для встречи может быть не только романтическая связь, но и бизнес. Так, The Weeknd планирует запустить собственный сериал про лидера культа, где сыграет главную роль. Возможно, Джоли может быть причастна к будущему проекту.

Сериал с участием The Weeknd будет разработан совместно с командой, ответственной за драму «Эйфория». Проект выйдет на телесети HBO, однако неизвестно, будет ли это кабельный канал или стриминг-сервис HBO Max.

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анджелина джоли звезды The Weeknd
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