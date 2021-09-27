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Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды и посещать барбершопы
Весь мир
Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды и посещать барбершопы
Федеральное агентство новостей  / 

Кабул, 27 сентября. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) ввело запрет для афганских мужчин на бритье бород и посещение барбершопов. Об этом сообщил глава управления информации и культуры провинции Гильменд Хафиз Рашид Гильменди.

По словам назначенного руководителя ведомства, подобное требование продиктовано необходимостью соблюдения норм ислама и распространяется на всю территорию республики. Это решение было принято на заседании министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного — органа, сформированного вместо министерства по делам женщин. Аналогичное ведомство существовало в Афганистане в предыдущий период правления талибов с 1996-2001 годах и строго регламентировало порядок быта и семейной жизни граждан страны.

Афганские парикмахеры утверждают, что уже начали получать звонки от лиц, представляющихся государственными чиновниками. По их словам, звонящие требуют «перестать следовать западному стилю». Кроме того, барберы заявляют, что талибы могут «посылать тайных инспекторов» для проверки соблюдения нового правила.

Изначально запрет на бритье бород был введен только в Гильменде, при этом ранее в регионе также вступило в силу и другое ограничение — на исполнение музыки. Аналогичная мера распространяется и на юго-восточную провинцию Кандагар.

Новые власти — новые правила

Радикальное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в середине августа — после стремительной кампании по захвату контроля над ключевыми административными центрами республики, которая продлилась меньше двух недель. Последним пал Кабул — боевики вошли в афганскую столицу без боя, а прежнее правительство добровольно сложило с себя полномочия, заявив о передаче власти радикалам. Президент Ашраф Гани спешно покинул территорию республики, бежав в Объединенные Арабские Эмираты.

После свержения прежней власти в Афганистане начался процесс формирования нового правительства, которое лидеры «Талибана» обещали сделать максимально инклюзивным с привлечением всех групп и слоев афганского общества. Однако состав кабмина, оглашенный талибами 7 сентября, резко раскритиковали представители мирового сообщества —должности в нем достались функционерам группировки. При этом в самом «Талибане» подчеркнули, что это правительство является временным и в дальнейшем движение намерено представить уже постоянный кабинет.

Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды и посещать барбершопы
Федеральное агентство новостей  / 

Как бы то ни было, после прихода группировки к власти жизнь в Афганистане претерпела серьезные изменения. Страну покинули все зарубежные военнослужащие, а также было прекращено международное авиасообщение с республикой, которое в настоящий момент восстановлено лишь частично: кабульский аэропорт имени Хамида Карзая принимает ограниченное число пассажирских рейсов и рейсов с гуманитарной помощью. Коммерческое сообщение все еще не возобновилось.

Также в начале сентября было объявлено, что «Талибан» запретит афганским женщинам заниматься видами спорта, где форменная одежда не соответствует нормам шариата. Как отмечал заместитель главы комиссии по культуре Ахмадулла Васик, при проведении соревнований по некоторым дисциплинам спортсменки могут «столкнуться с ситуацией, когда их лицо и тело будут открыты». Чиновник подчеркивал, что «ислам не позволяет им выглядеть подобным образом».

Продолжаются споры и по вопросу получения образования девочками в Афганистане, перспективы которого остаются довольно туманными. Хотя «Талибан» объявлял, что занятия для учащихся в школах и университетах будут раздельными для мужчин и женщин, никаких прямых указаний для возвращения школьниц к урокам пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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