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В Sohu усомнились в реальности высадки астронавтов США на Луну из-за скафандров NASA

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 11:21
Наука
В Sohu усомнились в реальности высадки астронавтов США на Луну из-за скафандров NASA
wikipedia.org  /  ESA/NASA / Public Domain

Пекин, 27 сентября. Успешное приземление китайской космической станции «Чанъэ-4» на естественный спутник Земли поставило под сомнение реальность высадки астронавтов NASA на Луну, пишет издание Sohu.

Эксперты отметили, что в рамках проекта «Чанъэ» луноход «Юйта-2» исследует поверхность планеты. Однако он столкнулся с весьма непростыми условиями. Это заставило китайских специалистов усомниться в прибывании американских астронавтов программы «Аполлон» на Луне. Об этом сообщает «ПолитРоссия» в своем переводе статьи Sohu.

По официальной версии властей США, в период с 1969 по 1972 годы состоялось сразу шесть высадок на поверхность спутника Земли. Это заявление было подкреплено различными фото и видеодоказательствами. Однако из-за большого количества несостыковок и странностей у многих экспертов возникли сомнения насчет их реальности. Было высказано предположение, что это все кадры из голливудских студий.

Перепады температур на Луне составляют 300 градусов, поэтому «Юйта-2» вынужден периодически переходить в спящий режим. Аппарат попросту не выдерживает столь большой разницы, уточняют китайские аналитики.

«В Китае задались вопросом, каким образом столь тяжелый климат переносили американские астронавты, ведь даже "Юйта-2" вынужден приостанавливать свою работу? Или все это мошенничество, и представители США на самом деле не высаживались на Луне?» — говорится в статье.

Специалисты из Пекина специально высчитывали более благоприятное время для высадки лунохода, но условия на Луне все равно крайне ненормальны для человеческого тела, подчеркивают в Sohu. На этот факт в США заявили, что на астронавтах были уникальные скафандры. При этом представители NASA не так давно признались в отсутствии возможности в ближайшие годы вновь отправить людей на Луну. Это связано с тем, что у агентства возникли проблемы с разработкой скафандров, которые будут пригодны для работы человека в столь тяжелых условиях, пишет RT.

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