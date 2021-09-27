Традиционный Парад цветов прошел в Северной столице

Из-за ограничений мероприятие преимущественно прошло в онлайн-формате, а завершилось шествие выставкой цветочных арт-объектов.

Модели в красочных костюмах, артисты уличных театров, ретроавтомобили и конные экипажи — все это добавляло красочности густо украшенным цветами платформам, которые подобно фрегатам неторопливо двигались по улицам Северной столицы.

В фестивале приняли участие флористы и артисты из разных стран. Благодаря трансляциям на многих каналах и в соцсетях присоединиться к торжеству мог любой желающий, не выходя из дома.

В этом году тема цветочных композиций посвящена Чемпионату Европы по футболу УЕФА. Декорации фестиваля вдохновлены соревнованиями ЕВРО-2020, поэтому во главе колонны шли люди с сине-белыми флагами и огромным воздушным шаром в виде футбольного мяча.

Фестиваль цветов славится своими большими и яркими декорациями, а полюбоваться всей красотой экспозиций воочию мог любой желающий, посетив выставку, организованную у «Газпром Арены». Для зрителей было организовано голосование за лучшую цветочную работу, в результате победила платформа «Фламенко».

Организатором мероприятия традиционно выступил Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. В честь этого события в городе также состоятся красочный SUP-карнавал и Международный фестиваль духовых оркестров.

Несмотря на прохладную погоду, фестиваль привлек многих горожан и гостей Петербурга своими яркими красками и ароматом цветов, напоминающих об ушедшем солнечном лете.