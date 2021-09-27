МИД КНР надеется, что Вашингтон учтет мнения других стран о ядерном оружии США

Пекин, 27 сентября. Китай надеется, что Вашингтон обратит внимание и учтет мнения других государств по поводу ядерного вооружения США, заявили в Министерстве иностранных дел КНР.

Кроме этого, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выступил против односторонних антироссийских санкций Соединенных Штатов. По его словам, Пекин решительно против подобных действий.

Ранее в МИД КНР осудили оборонный альянс AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Существование подобной организации нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия, считают в китайском дипведомстве. Во Франции восприняли создание AUKUS в качестве «удара в спину» со стороны Вашингтона и Канберры.