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МИД КНР надеется, что Вашингтон учтет мнения других стран о ядерном оружии США
Армия
МИД КНР надеется, что Вашингтон учтет мнения других стран о ядерном оружии США
wikipedia.org  /  WhisperToMe / CC0

Пекин, 27 сентября. Китай надеется, что Вашингтон обратит внимание и учтет мнения других государств по поводу ядерного вооружения США, заявили в Министерстве иностранных дел КНР.

Кроме этого, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выступил против односторонних антироссийских санкций Соединенных Штатов. По его словам, Пекин решительно против подобных действий.

Ранее в МИД КНР осудили оборонный альянс AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Существование подобной организации нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия, считают в китайском дипведомстве. Во Франции восприняли создание AUKUS в качестве «удара в спину» со стороны Вашингтона и Канберры.

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