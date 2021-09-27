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Хромченко предложила нестандартный вариант классической косухи для модниц

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 11:16
Шоу-бизнес
Хромченко предложила нестандартный вариант классической косухи для модниц
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 27 сентября. Модный эксперт Эвелина Хромченко объяснила, как можно разнообразить модные образы с помощью привычной куртки и добавить ярких оттенков в осенний гардероб.

Новый эпизод шоу «Модный приговор» был посвящен танцевальной паре с синдромом Дауна. Эксперты проекта помогли преобразиться участнице Александре, которая годами отдавала предпочтение практичным базовым предметам гардероба. Стилист Эвелина Хромченко отметила, что образ может быть актуальным, если добавить яркие оттенки. Так, эксперт предложила участнице заменить стандартную черную косуху на красную.

«Косухи сегодня очень актуальны и, как мы видим, не только в классическом черном цвете, но и в праздничном красном», — подчеркнула телеведущая.

Хромченко отметила, что яркая куртка оказалась к лицу блондинке Александре. Этот оттенок позволит танцовщице почувствовать себя звездой и привлечь внимание. Стилисты дополнили образ серебристой сумочкой, свободным платьем и удобными белыми кроссовками — практичный и стильный наряд пришелся по вкусу участнице эпизода, пишет Teleprogramma.pro.

Недавно модный эксперт объяснила, какой вариант одежды может оказаться удачным для обладательниц фигуры «груша». Хромченко подобрала несколько идеальных нарядов для модниц с нестандартными формами.

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модный приговор красота хромченко
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