МВФ может предоставить Украине транш кредита в этом году, если, конечно, правительство Украины будет четко исполнять его требования, независимо от того, улучшают ли они уровень жизни большинства населения или, наоборот, ухудшают. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Шансы Украины на кредит

Киев имеет все шансы получить часть кредита от Международного валютного фонда (МВФ), так как Запад якобы должен ему из-за «Северного потока — 2». Так считает экономист Павел Кухта.

По его словам, новых траншей от МВФ не поступало уже больше полутора лет. Препятствием для его выделения могут стать проблемы украинского госбюджета. Сотрудники фонда будут тщательно анализировать данный документ. При этом в целом Киев выполнил необходимые условия. Ситуация с уже достроенным российским газопроводом «Северный поток — 2» должна поспособствовать выдаче средств.

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«Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после «Северного потока — 2». Логично было бы, чтобы транш они сейчас дали», — подчеркнул аналитик.

Исполнять требования МВФ

Как отметила Наталья Мильчакова, МВФ выдает нуждающимся странам кредиты, как правило, под залог проведения экономических реформ. Требования МВФ к Украине в плане экономических преобразований остаются неизменными уже несколько лет. Это судебная реформа, независимость Национального банка, более эффективные меры борьбы с коррупцией, а также сокращение бюджетного дефицита и рыночное ценообразование на энергоресурсы.

«Последнее требование власти Украины исполняют очень аккуратно и дотошно, в связи с чем газ и электроэнергия в этой стране с 2013 года подорожали более чем в десять раз. Видимо, по этой причине МВФ по-прежнему предоставляет Украине кредиты, хотя многие другие требования до сих пор не выполнены или выполнены только формально», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

Она заметила, что правительство Украины еще в сентябре объявило, что выполнило все условия, поставленные миссией МВФ, и страна получит до конца года транш в размере 750 млн долларов. В июле, опять же, по требованию миссии МВФ Верховная рада Украины приняла закон о повышении налогов для собственников земли — как физических, так и юридических лиц — от которого правительство планирует получать в бюджет дополнительные доходы около 30 млрд гривен ежегодно.

«С точки зрения МВФ, если Украина способна собрать в бюджет доходы из других источников, чем транзит российского газа, то «Северный поток — 2» здесь ни при чем. Теоретически МВФ может предоставить Украине транш кредита в этом году, если, конечно, правительство Украины будет четко исполнять его требования, независимо от того, улучшают ли они уровень жизни большинства населения или, наоборот, ухудшают», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.