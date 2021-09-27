МИД Азербайджана заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией

Баку, 27 сентября. Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, указывается в сообщении МИД республики.

Как уточнили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, нормализация отношений должна вестись на основе строгого соблюдения принципов международного права: суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ.

«Мы призываем Армению уважать эти основополагающие принципы и соблюдать свои международные обязательства в целях обеспечения мира, безопасности и процветания в регионе», — указывается в сообщении МИД Азербайджана.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. Стороны обменялись мнениями о продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений «с учетом новых реалий в регионе», пишет НСН.

На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что страна подала заявки на приобретение новых образцов российского вооружения и боевой техники. Он отметил, что азербайджанские военные интересуются новыми разработками, которые были представлены в России.