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Гребец в одиночку преодолел путь из Нью-Йорка в Лондон на лодке
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Мужчина стал первым человеком, который пересек Атлантический океан на веслах в одиночку. Путь в 7 000 километров он преодолел за 97 дней.

47-летний Марк Дельстанш отправился в свое экстремальное путешествие 13 июня из Бэттери-парка в Нью-Йорке. В свою скромную 7-метровую лодку он упаковал теплую одежду и около 200 килограмм еды.

Уже в самом начале пути Марка ждали неприятности: он попал в сильнейший шторм, и его судно опрокинулось, после чего сломался мотор, и вышла из строя электроника. Буквально на каждом шагу гребца подстерегали опасности: он встречался с крупным горбатым китом, который едва не опрокинул лодку, постоянная непогода сбивала его с маршрута.

По словам мужчины, трудности буквально сводили его с ума, однако он не сдавался и продолжал плыть. В пути Марк вел блок и записывал видеообращения в социальные сети, когда ему удавалось поймать связь.

«У меня был хороший день, я достиг прогресса, я греб 17 часов из последних 24-х. Думаю, я преодолел 48–50 миль, и это здорово. К сожалению, я не успел обойти здесь до того, как изменился прилив, поэтому я собираюсь спуститься сюда на пять-шесть часов, дождаться, пока, прилив снова не изменится, вероятно, до двух часов ночи и направиться дальше на Восток. Сейчас погодные условия в порядке, хотя они мне не помогают, я добираюсь очень медленно, но верно. По моей оценке, вероятно, я в 114 милях от Лондона, так это очень хорошие новости», — рассказал Марк своим подписчикам в социальных сетях.

С 1993 по 2000 год Марк Дельстанш работал пожарным в Лондоне, это научило его справляться со стрессовыми ситуациями.

За весь путь он пережил восемь сильных штормов и семь опрокидываний. Путешественник-экстремал изначально планировал преодолеть расстояние в 7 000 км из Нью-Йорка в Лондон за 100 дней, однако ему удалось достичь своей цель на три дня раньше.

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