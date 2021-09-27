Меркель на пенсии будет получать 15 тысяч евро и жить в доме XIX века в центре Берлина

Берлин, 27 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода не пенсию продолжит жить в доме XIX века в самом центре Берлина и сохранит загородный дом в Укермарке, выяснил корреспондент РИА Новости.

Спецкор РИА раскрыл подробности, как будет жить Меркель в почетной отставке. Канцлер ФРГ владеет квартирой в старинном здании с видом на набережную реки Шпрее и знаменитый Пергамский музей. Историческое здание не лишено недостатков и неудобств: под окном гремят трамваи, с фасада слезает краска, а на набережной уже который год ведется ремонт.

Однако Меркель переезжать из дома не намерена, а местные жители очень хорошо ее знают. Туристам тоже известен адрес канцлера — его легко найти в интернете. Дом не обнесен оградой, а охраняет его единственная патрульная машина. Приветливые полицейские подтвердят: Ангела Меркель и ее супруг, профессор химии Йоахим Зауэр живут в этом доме. Дом можно сфотографировать, но запрещается снимать табличку с именами постояльцев.

Жители района осведомлены о своем известном соседе, но, по их признанию, до Меркель им нет никакого дела. За пределами высоких кабинетов чета Зауэр-Меркель ведет скромную бюргерскую жизнь. Нередко они посещают расположенный неподалеку азиатский ресторан Jolly. Официанты знают знаменитого клиента в лицо и утверждают, что она испробовала почти все меню заведения, но больше всего любит утку — такие блюда стоят от 7,5 до 21,5 евро.

Также удалось выяснить размер пенсии и особые льготы для собравшейся в отставку канцлера. Каждый месяц Меркель будет получать 15 тысяч евро государственного пособия, а также дополнительное финансирование на оплату услуг личного секретаря, офис-менеджера и водителя.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно описало политическую карьеру Меркель: от прозвища «девочка Коля» до одной из самых влиятельных женщин планеты. Как пишет НСН, в Германии также решили попрощаться с Меркель особым образом. Одна из компаний выпустила серию плюшевых мишек, вдохновленных образом главы немецкого кабмина.