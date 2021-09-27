Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 11:40
11:40
Происшествия
Жертвой землетрясения на острове Крит стал один человек
11:38
Происшествия
Полицейский спас жительницу Приозерска от изнасилования
11:36
Общество
В России выявлено 22 236 новых случаев заражения коронавирусом
11:35
Видео
Традиционный Парад цветов прошел в Северной столице
11:35
Армия
Soha: российские «Калибры» лишили ВМС США свободы действий в Черном море
11:30
Украина
Украинские соцсети поздравили Усика и пристыдили Зеленского
11:30
Общество
Диетолог Гинзбург перечислил наиболее опасные виды диет
11:29
Шоу-бизнес
Коллега Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии попавшей в Коммунарку артистки
11:29
Украина
Экономист Мильчакова назвала условия получения Украиной нового транша от МВФ
11:29
Экономика
Российская версия TikTok получит название Yappy
Все новости

Меркель на пенсии будет получать 15 тысяч евро и жить в доме XIX века в центре Берлина
Политика
Меркель на пенсии будет получать 15 тысяч евро и жить в доме XIX века в центре Берлина
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 27 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода не пенсию продолжит жить в доме XIX века в самом центре Берлина и сохранит загородный дом в Укермарке, выяснил корреспондент РИА Новости.

Спецкор РИА раскрыл подробности, как будет жить Меркель в почетной отставке. Канцлер ФРГ владеет квартирой в старинном здании с видом на набережную реки Шпрее и знаменитый Пергамский музей. Историческое здание не лишено недостатков и неудобств: под окном гремят трамваи, с фасада слезает краска, а на набережной уже который год ведется ремонт.

Однако Меркель переезжать из дома не намерена, а местные жители очень хорошо ее знают. Туристам тоже известен адрес канцлера — его легко найти в интернете. Дом не обнесен оградой, а охраняет его единственная патрульная машина. Приветливые полицейские подтвердят: Ангела Меркель и ее супруг, профессор химии Йоахим Зауэр живут в этом доме. Дом можно сфотографировать, но запрещается снимать табличку с именами постояльцев.

Жители района осведомлены о своем известном соседе, но, по их признанию, до Меркель им нет никакого дела. За пределами высоких кабинетов чета Зауэр-Меркель ведет скромную бюргерскую жизнь. Нередко они посещают расположенный неподалеку азиатский ресторан Jolly. Официанты знают знаменитого клиента в лицо и утверждают, что она испробовала почти все меню заведения, но больше всего любит утку — такие блюда стоят от 7,5 до 21,5 евро.

Также удалось выяснить размер пенсии и особые льготы для собравшейся в отставку канцлера. Каждый месяц Меркель будет получать 15 тысяч евро государственного пособия, а также дополнительное финансирование на оплату услуг личного секретаря, офис-менеджера и водителя.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно описало политическую карьеру Меркель: от прозвища «девочка Коля» до одной из самых влиятельных женщин планеты. Как пишет НСН, в Германии также решили попрощаться с Меркель особым образом. Одна из компаний выпустила серию плюшевых мишек, вдохновленных образом главы немецкого кабмина.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Меркель на пенсии будет получать 15 тысяч евро и жить в доме XIX века в центре Берлина
меркель германия пенсия недвижимость
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru