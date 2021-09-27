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Группа Coldplay выпустила совместный трек с корейской группой BTS
Общество
Группа Coldplay выпустила совместный трек с корейской группой BTS
Prt Scr youtube.com  /  HYBE LABELS

Лондон, 27 сентября. Рок-группа Coldplay представила сингл My Universe, записанный совместно с южнокорейской группой BTS. Трек войдет в новый альбом британских музыкантов.

Недавно на музыкальных платформах состоялась премьера сингла My Universe. Он стал первой и неожиданной коллаборацией британской рок-группы Coldplay с корейскими поп-звездами BTS. Композиция была записана сразу на двух языках — английском и корейском. Участники Coldplay поделились акустической версией трека в Instagram.

Музыканты представили сингл 24 сентября. Он войдет в альбом Music Of The Spheres, премьера которого запланирована на 15 октября. Кроме того, Coldplay готовится представить фанатам документальный фильм о сотрудничестве с BTS — тизер проекта появился в Instagram британских звезд.

Coldplay также показали тизер будущего альбома, который включит в себя 12 треков. Музыканты опубликовали ролик под названием Overturа. Ключевым хитом альбома станет не только My Universe, но и High Power.

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музыка coldplay bts
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