Украинские соцсети поздравили Усика и пристыдили Зеленского

Яркая победа украинского боксера в сверхтяжелом весе Александра Усика над британским чемпионом Энтони Джошуа не сплотила, а вновь расколола украинское общество. Пока вменяемая часть украинцев искренне радовалась победе и поздравляла Усика, националисты злобно пыхтели в соцсетях о пирровой победе и «троянском коне России». Корреспондент ФАН передает из Киева.

В ночь с 25 на 26 сентября украинский боксер Александр Усик сотворил почти невозможное — он победил обладателя четырех чемпионских поясов, огромного мощного британца Энтони Джошуа на его поле. Переполненная подвыпившими британскими болельщиками 60-тысячная арена «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне ревела как при появлении своего чемпиона Джошуа, так и при каждом его удачном действии в ринге.

Давление, которое испытывал на себе украинец Усик, было невероятным, а почти все букмекеры ставили на его проигрыш. Но в бою он был необычайно легок, изящен, без видимых усилий уходил от выпадов соперника и безжалостно «жалил» его своими ударами. В самом финале, в 12-м раунде, он почти отправил Джошуа в технический нокаут, откровенно избив того перед канатами. Но затем Александр внезапно остановился и дал сопернику уйти с ринга своими ногами. Это был удивительно благородный поступок, тем более что победа все равно была у Усика уже в кармане. К счастью для Джошуа, время поединка истекло, к нему подбежали секунданты и с трудом довели британца до табуретки в углу ринга.

Global Look Press / BEAUTIFUL SPORTS

Пристрастные судьи, скрипя зубами, присудили Усику минимальную победу, пока на стадионе, заполненном британцами, царила недобрая тишина. Но все это никак не могло умалить огромную победу украинца. Когда рефери объявил о выигрыше Усика, тот заплакал, встал на колени и перекрестился. Это было поистине лучшее боксерское зрелище последних лет.

Однако на Украине наблюдать эту яркую победу в прямом эфире смогли немногие: ни один украинский телеканал не купил права на трансляцию этого боя. А платный интернет-сервис Megogo поступил истинно по-украински — собрал по 99 гривен со всех желающих, и… в итоге не смог обеспечить прямую трансляцию огромному количеству желающих. В итоге тысячи украинцев смотрели бой по интернет-трансляции российского телеканала «РенТВ», а миллионы — не смотрели вовсе. Так блестящая победа Усика обернулась позором для местных чиновников.

Известный украинский блогер Анатолий Шарий высказался по этому поводу в соцсетях.

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«Огромное человеческое спасибо «РенТВ»! А власти даже нормальную трансляцию в стране не смогли сделать. <...> Это же позорище, когда ни один канал не показывает главный бой своего чемпиона! Усик завоевал себе титул как истинная личность», — заявил Шарий.

Украинский публицист Юрий Ткачев, главный редактор издания «Таймер» заявил, что в стране возник скандал из-за того, что на Украине не транслировали бой Усика и что это, мол, чудовищная ошибка властей.

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«Я не думаю, что это ошибка, скорее, это хитрый план. Потому что — ну это ж Усик, который по-прежнему хочет дружить с Россией. Мало ли что он сделает или скажет в Лондоне, он же идеологически ненадежный. Так что лучше — ну его, лучше не показывать! Видимо, и до частного Меgogo тоже донесли эту мысль, и запланированная трансляция сорвалась, — сообщил Ткачев. — Усик же не спортсмен-инвалид и не 19-летняя девушка, его просто так не запугаешь. Ну а уж задним числом, когда ничего «зрадного» Усик не сделал, его может и Зеленский поздравить, а украинские СМИ — написать про бой. Власти же теперь делают вид, что победа одержана благодаря их всесторонней поддержке».

Киевский политтехнолог Владимир Петров заявил в соцсетях, что телеканалы, которые не транслировали этот великий бой, не нужны украинцам.

«Ни один украинский телеканал не купил права на трансляцию боя украинского спортсмена. Ну и зачем они такие нужны? Министерство спорта, ну и зачем оно такое нужно, равно как и Министерство культуры и Общественное телевидение Украины? По сути, ваша пассивность в этом конкретном случае стала позором для страны», — написал Петров.

В украинской власти встретили победу Усика весьма прохладно, а многие топ-чиновники просто ее «не заметили». Промолчал о ней премьер-министр Денис Шмыгаль, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, министр культуры Александр Ткаченко. Зато не остались в стороне местные радикальные националисты, некоторые из них демонстративно болели за Джошуа. Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев назвал блестящую победу Усика «новым витком в гибридной войне против Украины».

Global Look Press / BEAUTIFUL SPORTS

«Похоже, россияне просто сменили тактику и теперь используют украинскую символику для продвижения идей «русского мира». Украинская символика — снаружи, пророссийские убеждения — внутри. Это идеальный вариант для врага, чтобы в нашем народе поверхностное победило глубинное», — заявил Арьев.

«Свидомый» публицист Богдан Буткевич прямо констатировал:

«К сожалению, победил Усик. Впрочем, это пиррова победа, а сам боксер — «Троянский конь русского мира». Мне жаль украинцев, которые поздравляют его с победой. Это дает основания усомниться, что у истинной Украины есть шансы на выживание».

Впрочем, вменяемые украинцы в соцсетях по достоинству оценили спортивный подвиг боксера Усика в Лондоне. Публицист и блогер Максим Ленко сообщил, что его победа в ринге «шире, чем, собственно, спортивная»:

«Значение победы Александра Усика трудно переоценить. Это был бой не только за чемпионские титулы. Это был поединок здорового патриотизма с узколобым, трусливым, подлым и убогим украинским местечковым национализмом. И результат этого боя — не только спортивное достижение. Это — еще и победа над подменой понятий, укоренившейся в нашей стране».

Медиаэксперт Юрий Молчанов констатировал, что Украина успела отвыкнуть от таких громких побед, а демонстративное ее непризнание частью общества лишь подтверждает моральную убогость этих людей.

«Куда-то в тухлую помойку ушла вся дрянь с пресс-конференций Усика с вопросами типа «чей Крым?», посрамив тупых ноунеймов с микрофонами. Заглох весь скрежет зубов и про «армию, мову, виру». Наши псевдополитики, еще вчера пиаришиеся на церковной и «патриотической» теме, ныне натужно выдавливают из себя поздравления, будто пытаются разрешиться от трехнедельного запора. Недоумки понимают — эта Победа настолько долгожданная и общая для всех, что даже профессиональные «патриоты» потеряли дар речи. Они увидели: на фоне украинского флага, поднятого чемпионом на такую высоту, весь гардероб их убогих вышиванок и шаровар выглядит кучей секонд-хендовского хлама», — заключил Молчанов.

Pr Scr instagram.com / @usykaa

Напомним, ранее Александр Усик вместе со своим другом, украинским боксером Василием Ломаченко снялся в российском документальном кино «Здравствуй, брат! Христос воскрес». В нем боксеры рассказали о православной вере и дружбе с россиянами, а Усик прямо заявил, что не привык разделять русских и украинцев. При этом, будучи крымчанином, спортсмен не стал менять украинское гражданство на российское даже после присоединения Крыма к России.

Усик неоднократно подчеркивал, что «любит страну, в которой вырос, любит язык и своих украинских друзей». В 2018-м он отказался от звания «Героя Украины» по причине того, что … просто не считает себя героем.