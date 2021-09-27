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NI: сделка России и Китая по Ка-52 станет серьезным сигналом мировому сообществу
Армия
NI: сделка России и Китая по Ка-52 станет серьезным сигналом мировому сообществу
minpromtorg.gov.ru  /  Минпромторг России

Вашингтон, 27 сентября. Китай направит мировому сообществу серьезный сигнал в случае приобретения российских вертолетов Ка-52К, заявил американский военный аналитик Себастьен Роблин.

В публикации для The National Interest, которую приводит издание «ПолитРоссия», эксперт отметил, что сделка может стать третьей в списке самых дорогих закупок российского вооружения для китайской армии. Первые два места занимают контракты по зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» и самолетам Су-35. Один Ка-52К будет стоить Пекину 20 миллионов долларов. Это означает, что партия обойдется в 720 миллионов.

Маневр Китая с вертолетами озадачил американского аналитика. По словам Роблина, у этого хода есть две очень важные цели. Прежде всего, Пекин демонстрирует готовность «восполнить пробелы в своем вертолетном арсенале».

«Покупка вертолетов представляет собой быстрый и эффективный способ увеличения огневой мощи растущих десантных сил Китая», — заметил эксперт.

В то же время китайские власти руководствуются политическими мотивами. Они явно стремятся укрепить военное сотрудничество с Россией, заключил Роблин.

Ранее в индийском экспертном сообществе констатировали, что российские ударные вертолеты Ка-52К могут спасти морскую авиацию Китая. Военный аналитик Виктор Литовкин сравнил машину с американскими аналогами, пишет Infox.

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россия китай ка-52
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