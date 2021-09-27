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Белый и серый стали самыми популярными цветами автомобилей в России
Экономика
Белый и серый стали самыми популярными цветами автомобилей в России
pixabay.com

Москва, 27 сентября. Наиболее популярным цветом машин в России в 2021 году стал белый — он занимает 26% от всех новых авто.

Второе место по популярности занял серый цвет — 20% рынка. Третью позицию заняли черные машины — на их долю приходится 17,8% от общего объема. Четвертую строчку получил синий — 10,6%, пятую — серебристый. Немного меньшую долю рынка занимает коричневый — 7,2%. Всего 4,8% автомобилей в России окрашены в красный цвет, пишет «Автостат».

Также в десятку наиболее популярных цветов среди российских водителей входят зеленый (1,8%), бежевый (1,5%), оранжевый (1,3%), голубой (0,8%) и желтый (0,2%). Эксперты признали наиболее «яркой» маркой MINI, а статус «наиболее строгой» получила Mercedes-Benz.

Исследование охватило 381,4 тысячи новых авто, проданных российскими дилерами в 2021 году.

Проведенное среди россиян исследование ранее показало, что около 37% автолюбителей стали реже использовать свое транспортное средство.

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