Психолог рассказала о пользе и вреде кружков и секций для детей

Волгоград, 27 сентября. Нуждаются ли дети в повышенной нагрузке в виде различных секций и кружков, рассказала в беседе с корреспондентом «Волгоградской правды» педагог-психолог Евгения Мартынова.

Родители часто стараются максимально загрузить малышей различными занятиями, чтобы у тех совсем не оставалось свободного времени. Английский язык, танцы, гимнастика, рисование, музыка — это далеко не полный список кружков и секций, куда можно определить свое чадо. Некоторые малыши начинают посещать дополнительные занятия с 1,5-2 лет. Но полезна ли для них такая загруженность?

«Возможно, многими родителями руководит страх, что они упустят момент. И их можно понять. В последнее время растет количество детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с аутизмом и прочим. Но необходимо ли это детям на самом деле? В возрасте до трех-четырех лет им в большей степени нужны мама и папа, ощущение безопасности и та развивающая среда, которую родители могут создать. В этом возрасте он впитывает информацию как губка из окружающего мира и повторяет за родителями. Это период активного подражания. Мама рисует — и малыш что‑то пытается нарисовать, папа стучит молотком — и ребенку нужно постучать. Родителям стоит поощрять ребенка, подавать ему пример, обеспечивать необходимые материалы», — пояснила специалист.

В самом раннем возрасте для малыша подойдут занятия, которые полезны для развития мелкой моторики и координации. С двух лет — хороша ритмика. Потом уже — лепка, рисование или иное творческое направление.

А вот танцы, спорт, бассейн, шахматы, театральные занятия лучше начинать посещать лет с пяти-шести, считает специалист. В этом возрасте ребенок уже регулирует свое поведение и может самостоятельно выполнять задания тренеров и преподавателей.

В самом же раннем возрасте важно не перегружать детей. В противном случае это может привести к капризам и даже болезням. Всегда нужно отталкиваться от желания и возможностей ребенка. Ведь в дошкольном возрасте ему трудно быстро переключаться с одного занятия на другое. Это зачастую приводит к стрессам, заключила Евгения Мартынова.

Ранее ФАН приводил мнение психолога Метальниковой. Она оценивала влияние на детей удаленного обучения.