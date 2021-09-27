Борис Корчевников рассказал, что был влюблен в первую жену Никиты Михалкова

Москва, 27 сентября. Знаменитый телеведущий Борис Корчевников вспомнил о своей детской любви. Будучи ребенком, он питал чувства к актрисе Анастасии Вертинской — первой жене режиссера Никиты Михалкова.

Корчевников рассказал о детской влюбленности в эфире собственной программы «Судьба человека». Он разоткровенничался во время разговора с актрисой Людмилой Зайцевой.

Ведущий вспомнил, что в детстве жил в одном доме с народным артистом СССР Олегом Ефремовым. Создатель «Современника» в то время состоял в отношениях с Вертинской.

«Половина моего детства прошла у него дома. Я тоже был влюблен в Анастасию Вертинскую, когда был совсем маленький», — сказал 39-летний ведущий.

Его гостья — Зайцева — отметила, что у Анастасии Вертинской действительно божественное лицо. Артистка вспомнила встречу со знаменитостью. От одного вида Вертинской Зайцева покраснела, пишет Teleprogramma.pro.

Борис Корчевников до сих пор не связал себя узами брака. Он обвинил собственную мать в своем одиночестве. По его словам, родительница была требовательна и никогда с теплотой не воспринимала возлюбленных телеведущего.