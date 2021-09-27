Мечтающая о детях Азиза хочет получить яйцеклетку Наташи Королевой

Москва, 27 сентября. Певица Азиза призналась, что надеется получить в подарок от поп-звезды Наташи Королевой яйцеклетку для рождения собственных детей. Об этом артистка рассказала на канале НТВ.

Экс-звезда телепроекта «Маска» Азиза совсем недавно готовилась к свадьбе с возлюбленным. Кроме того, артистка призналась, что мечтает стать матерью. Недавно исполнительница вновь затронула тему семьи в программе «Звезды сошлись» телеканала НТВ. Азиза сообщила, что хотела бы воспользоваться чужой яйцеклеткой, но не готова покупать ее у неизвестного донора. Однако она с радостью приняла бы в подарок биологический материал от Наташи Королевой, несмотря на то, что ее возлюбленный оказался вовсе не итальянцем, а Александром Соколовым из Липецка, передает Teleprogramma.pro.

«Если бы я знала, что у Наташи хранятся ее яйцеклетки, я бы в ноги упала к ней, не знаю, что бы я ей предложила, я бы ее очень просила разрешить мне воспользоваться этими яйцеклетками», — призналась артистка.

Азиза решила вновь попытать счастья в эфире телеканала и обратилась к Королевой. Певица заверила коллегу по шоу-бизнесу, что если та захочет подарить ей яйцеклетку, это останется в тайне между ними.

Поводом для надежд Азизы стала история о том, что Наташа Королева стала донором для некоего друга-гея, который затем увез ребенка в США. Интернет-пользователи заподозрили, что приятелем артистки мог быть IT-бизнесмен Леонид Радвинский.