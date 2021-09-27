В Конгрессе США перенесли голосование по «плану Байдена»

Вашингтон, 27 сентября. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что голосование по законопроектам об инфраструктуре будет перенесено.

Ранее политик заявляла, что крайним сроком вынесения инфраструктурных законопроектов на голосование является 27 сентября. По ее словам, голосование состоится уже на этой неделе, а новым крайним сроком называется 1 октября.

Перенос рассмотрения ключевых законопроектов об инфраструктуре, которые являются частью предвыборной программы команды Джо Байдена, стал результатом отсутствия среди членов Палаты представителей необходимой поддержки документов.

«Мы собираемся принять законопроект на этой неделе. Я никогда не вынесу на обсуждение законопроект, за который не проголосуют. Вы не можете выбрать дату. Вы нужно действовать, когда у вас будет достаточно голосов в разумные сроки, и мы это сделаем», — заявила Пелоси в эфире телеканала ABC.

"I'm never bringing a bill to the floor that doesn't have the votes."



Speaker Nancy Pelosi tells @GStephanopoulos that she may not bring the bipartisan infrastructure bill to the House floor Monday as she previously committed to. https://t.co/iBAc9TuzAq pic.twitter.com/AmWyFLu4YO — This Week (@ThisWeekABC) September 26, 2021

Ранее Республиканская и Демократическая партия согласовали принятие плана по модернизации инфраструктуры стоимостью 1 триллион долларов, который включает в себя ремонт дорог, мостов, аэропортов, модернизацию линий связи и электропередач, а также замена свинцовых труб, которые используются в системе водопровода.

В свою очередь Демократы были нацелены на принятие более амбициозного плана, разработанного в Белом доме, на реализацию которого требуется выделение финансирования в размере около 3,5 триллионов долларов. Однако против этого плана выступают Республиканцы и часть Демократов — причем, если умеренные члены Демократической партии говорят о дороговизне предложения президента, то левое крыло Демократов настаивает на увеличении расходов.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

По словам чиновника Белого дома, знакомого с ситуацией, президент Байден и члены его кабинета в ходе выходных провели консультации с законодателями от Демократической партии в надежде согласовать общую позицию в преддверии предстоящего голосования.

Спикер сообщила, что она работает над достижением консенсуса по законопроекту президента Джо Байдена, который подразумевает выделение 3,5 триллиона долларов и выразила уверенность, что законопроект будет в итоге одобрен. Вместе с тем Пелоси признала, что, вероятнее всего, финальная стоимость проекта будет уменьшена.