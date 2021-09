В Конгрессе США перенесли голосование по «плану Байдена»

Вашингтон, 27 сентября. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что голосование по законопроектам об инфраструктуре будет перенесено.

Ранее политик заявляла, что крайним сроком вынесения инфраструктурных законопроектов на голосование является 27 сентября. По ее словам, голосование состоится уже на этой неделе, а новым крайним сроком называется 1 октября.

Перенос рассмотрения ключевых законопроектов об инфраструктуре, которые являются частью предвыборной программы команды Джо Байдена, стал результатом отсутствия среди членов Палаты представителей необходимой поддержки документов.

"I'm never bringing a bill to the floor that doesn't have the votes."



Speaker Nancy Pelosi tells @GStephanopoulos that she may not bring the bipartisan infrastructure bill to the House floor Monday as she previously committed to. https://t.co/iBAc9TuzAq pic.twitter.com/AmWyFLu4YO