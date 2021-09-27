Ракетные войска стратегического назначения развернули учения в Свердловской области

Москва, 27 сентября. Ракетные войска стратегического назначения развернули командно-штабные учения на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в тренировочных мероприятиях задействовали свыше 3000 военнослужащих и порядка 300 единиц боевой техники. Маневры призваны определить общий уровень боевой подготовки солдат, а также оценить возможности перспективных образцов вооружения.

«Комиссия командования РВСН оценит возможности соединения с учетом перевооружения», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские и монгольские военные отработали наступательные маневры в рамках учений «Селенга — 2021». Операция развернулась на полигоне Дойтын Ам.