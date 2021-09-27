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«Газпрому» рекомендовали увеличить продажи природного газа на биржевых торгах

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 10:31
Экономика
«Газпрому» рекомендовали увеличить продажи природного газа на биржевых торгах
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 27 сентября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с рекомендацией к «Газпрому» по увеличению объемов продажи природного газа на торгах.

В результате снижения поставок голубого топлива в августе текущего года объем неудовлетворенного спроса составил 1,1 млрд кубометров, отметил регулятор в процессе мониторинга текущей ситуации на биржевых торгах.

«Начиная с 9 августа 2021 года, компания прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объема продаж газа в августе по отношению к июлю 2021 года», — говорится в сообщении.

Таким образом, добавили в ФАС, отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело к тому, что в течение месяца росли биржевые цены на сырье. В связи с этим антимонопольная служба направила соответствующие рекомендации.

Председатель правления «Газпрома» Виктор Зубков ранее заявил, что холдинг не ожидает резкого роста стоимости газомоторного топлива на своих заправках. Рентабельная цена компримированного природного газа составляет 19–20 рублей.

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Газпром фас цены на газ биржевые торги
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