МАГАТЭ обвинило Иран в нарушении соглашения о мониторинге ядерных объектов

Тегеран, 27 сентября. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о нарушении Ираном обязательств по допущению международных наблюдателей на один из ядерных объектов.

«Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси] подчеркивает, что решение Ирана не предоставлять агентству доступ к цеху по производству компонентов центрифуги [в комплексе] TESA в Карадже противоречит согласованным условиям совместного заявления, опубликованного 12 сентября», — говорится в официальном сообщении организации.

По неподтвержденным данным, в соответствии с подписанным 12 сентября соглашением инспекторы должны были починить или же заменить одну из четырех камер, пострадавшую при диверсии на объекте в июне 2021 года. Иранские же источники объясняют недопуск «проблемами безопасности» и продолжающимся процессом сбора следственных данных.

«Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ с 20 по 22 сентября обслуживать установленное агентством оборудование для мониторинга и заменять носители информации во всех необходимых местах в Иране, за исключением цеха по производству компонентов центрифуг в комплексе TESA Карадж», — также говорится в заявлении.

Кроме того, Тегеран отказался предоставить международным экспертам карту памяти с поврежденной камеры. Дело в том, что 23 мая истек срок действия соглашения о мониторинге, в соответствии с которым МАГАТЭ получало доступ к данным, собранным внутри иранских ядерных объектов, что относится и к средствам наблюдения. Инициатива организации по продлению договора продолжения не получила.

#Iran has not returned that camera's "data storage medium" and the IAEA said in a report this month it had asked Iran to locate it and explain. Under the deal the IAEA was due to replace its cameras.https://t.co/pkGSjhnSZX — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) September 27, 2021

Предполагается, что объект в Карадже возобновил свою работу, однако достоверно установить это не представляется возможным. МАГАТЭ еще 8 сентября заявило, что с начала лета иранские запасы обогащенного на 60% урана возросли с 2,4 килограмма до 10 килограммов, а масса сырья с обогащением в 20% увеличилась с 63 до 84 килограммов. Запасы урана с чистотой менее 5% снизились с 3 141 килограмма до 2 278 килограммов.

Данные события происходят на фоне зашедшего в тупик процесса по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Последний раунд переговоров в Вене закончился в июне, после чего иранская сторона взяла перерыв ввиду президентских выборов и необходимости формирования новой администрации. Тегеран не обозначил конкретных сроков возобновления своей готовности к переговорам, однако в конце сентября глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что это произойдет в течение следующих «нескольких недель».

Irán cuadruplicó sus reservas de uranio enriquecido al 60%, según el OIEA https://t.co/5KZGhzy8w1 — The Daily Reports (@DailyReports24) September 26, 2021

Переговоры призваны возобновить ядерную сделку, заключенную в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией (группа «5+1») — с другой. Тегеран обязался прекратить военные ядерные исследования в обмен на снятие с него международных экономических санкций. Соглашение действовало до 2018 года, пока администрация Дональда Трампа в одностороннем порядке не вышла из договора и не ввела новые санкции против Ирана.

Новоизбранный иранский президент Эбрахим Раиси выражал готовность возобновить СВПД, но не «под давлением Запада» и на условиях отмены всех ограничений. В то же время президент США Джо Байден в ходе выступления в ООН заявил о готовности Соединенных Штатов вернуться к полному соблюдению договора.