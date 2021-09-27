Охранник-педофил сетевого магазина устроил поножовщину в Московской области

Орехово-Зуево, 27 сентября. Силовики пока не могут опросить пострадавшего по поводу полученных им тяжелых ножевых ранений. Как стало известно ФАН, мужчина после операции до сих пор не пришел в себя.

Преступление было совершено в ночь на 26 сентября в одной из квартир по улице Набережная в городе Орехово-Зуево. Двое мужчин, которые являются сотрудниками ЧОП, решили расслабиться после трудного рабочего дня. Секьюрити закупились алкоголем и отправились на квартиру подозреваемого, где начали распитие спиртных напитков.

Хозяин жилища около 02:30 по московскому времени позвонил в скорую. Он сообщил, что его собутыльник ранен. На место происшествия выдвинулась бригада медиков. В квартире они обнаружили окровавленного 27-летнего гостя с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости. Врачи госпитализировали охранника в реанимационное отделение местной больницы и сообщили об инциденте стражам порядка.

«Пока не получается допросить потерпевшего, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — После сложнейшей операции мужчина не пришел в себя. <...> Врачи говорят, что его состояние тяжелое, но стабильное».

Блюстители закона задержали 45-летнего напарника потерпевшего по подозрению в совершении преступления. Он дал признательные показания, однако причину конфликта пояснить не смог, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам собеседника агентства, у мужчины целый букет судимостей. Он отбывал срок за разбойное нападение, насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении несовершеннолетних.

По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится в местном изоляторе временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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