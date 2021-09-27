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Евро торгуется ниже 85 рублей впервые с июля 2020 года

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 10:37
Экономика
Евро торгуется ниже 85 рублей впервые с июля 2020 года
pixabay.com

Москва, 27 сентября. Биржевой курс европейской валюты на торгах Московской биржи опустился ниже отметки в 85 рублей за денежную единицу.

Последний раз евро находился на таком уровне более года назад — 2 июля 2020 года.

В ходе открытия торгов в понедельник курс евро остался неизменным относительно уровня закрытия предыдущих торгов. Колебания валюты наблюдались в пределах 0,3 копейки, курс составил 85,23 рубля. Тем временем доллар продемонстрировал рост к рублю на 8,75 копейки — до 72,81 рубля.

Хорошую поддержку рублю оказывает дорогая нефть, сообщила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Данный фактор может стать определяющим в октябре — высокие цены повышают уровень оптимизма на мировых рынках капитала. Для рискованных активов, к которым относится рубль, это хорошая новость. Со стороны Федеральной резервной системы США инвесторам был подан четкий сигнал, предваряющий ужесточение монетарной политики.

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