Кабмин РФ поддержал инициативу Путина о продлении срока службы генеральского состава 

Москва, 27 сентября. Правительство России поддержало инициативу президента страны Владимира Путина о продлении предельного срока службы генеральского состава.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 19 июля. Он предусматривает возможность заключения нового контракта о прохождении военной службы «с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота».

В нынешней редакции закона максимальный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота составляет 65 лет. При этом новый контракт с ними может заключаться до 70 лет.

Ранее Путин также выступил с инициативой о единоразовых выплатах военнослужащим. Как пишет RT, он также подписал указ о выплате 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда.