Берлин, 27 сентября. Итоги парламентских выборов в Германии обещают четыре года грандиозного раскола и внутренней борьбы в бундестаге, заявил авторитетный немецкий политолог Александр Рар.

Он проанализировал итоги избирательной кампании в комментарии ТАСС. По мнению бывшего советника правительства ФРГ, из-за отсутствия явного победителя на выборах, партиям придется идти на создание парламентских коалиций, в которых особую роль сыграют занявшие третье место на выборах «Зеленые» во главе с Анналеной Бербок.

«Сразу не получится стабильной коалиции. Будут изнурительные переговоры, которые продлятся недели. Создать прочную коалицию будет непросто», — размышляет политолог.

Партия Бербок будет агрессивно лоббировать экологическую повестку, что обернется значительным осложнением отношений Берлина не только с Москвой, но и с товарищами по Евросоюзу. Вне зависимости от того, кто именно возглавит кабмин — Олаф Шольц от социал-демократов или Армин Лашет от ХДС/ХСС — считаться с «прогрессивными» идеями «зеленых» все же придется, уверен Рар.

«Германия может создать стабильное правительство при кандидате от консерваторов Армине Лашете или при социал-демократе Олафе Шольце, но оно будет вынуждено продолжать так называемую экологическую революцию, из-за чего ее не будут поддерживать другие страны Европы. "Зеленые" будут настаивать на том, чтобы правительство было ориентировано в первую очередь на климатические вопросы», — резюмировал Александр Рар.

Избирательная кампания в бундестаг получилась богатой на сенсации. Например, в состав однопалатного немецкого парламент впервые войдет женщина-трансгендер. Также, пишет НСН, победа социал-демократической партии над блоком ХДС/ХСС сама по себе обернулась неприятным сюрпризом для Вашингтона.