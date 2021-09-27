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Сенатор Клишас: в Госдуму внесли проект о замене должности губернатора на главу региона
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Политика
Сенатор Клишас: в Госдуму внесли проект о замене должности губернатора на главу региона
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 27 сентября. Стало известно о внесении в Государственную думу законопроекта, предполагающего замену наименования должностного лица. Об этом рассказал сенатор Андрей Клишас.

Автором документа, предусматривающего замену должности губернатора, стал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству, сообщает РИА Новости. Законопроект устанавливает унифицированный подход к наименованию региональных органов власти в России, отметил сенатор.

«Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица — "Глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа — "Правительство субъекта Российской Федерации"», — пояснил член Совфеда.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий губернаторам избираться на более чем два срока подряд, передает Национальная служба новостей. Также нижней палате парламента предстоит изучить инициативу по новой схеме премирования госслужащих.

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госдума законопроект клишас
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