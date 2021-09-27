В Госдуме рассмотрят снятие запрета для губернаторов избираться на более чем два срока

Москва, 27 сентября. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас внес в Государственную думу законопроект, который касается выборов глав регионов.

Депутаты Госдумы рассмотрят закон о снятии запрета для губернаторов российских регионов избираться на более чем два срока подряд. Авторами инициативы являются сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

«Законопроект подготовлен в развитие положений конституции о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ», — сообщили в пресс-службе думского комитета по госстроительству.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

В проекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» также говорится, что глав регионов могут досрочно отправить в отставку, если они утратили доверие президента России Владимира Путина, добавили в «Национальной службе новостей».

Ранее сообщалось, что Правительство России внесло в Госдуму проект, в котором предлагают подкорректировать условия выплат гражданским служащим. Сейчас премии выплачиваются лишь «за выполнение особо важных и сложных заданий».