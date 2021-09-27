Политолог Макеева рассказала, что стоит за поставками Киеву военной помощи от Литвы

Военные поставки Киеву через Литву идут с Запада. Можно что угодно провести по документам, налепить какие угодно наклейки и шевроны, но сути это не меняет. Об этом ФАН рассказала политолог Наталья Макеева.

Военная помощь Литвы

Литва потратит 677 тысяч евро на оснащение Вооруженных сил Украины. Ранее Киев обратился к Вильнюсу с просьбой помочь ему материально в переоснащении войск.

По данным национального радио LTR, Вильнюс направит на покупку бронежилетов для ВСУ 617 тысяч евро, еще около 60 тысяч уйдет на баллистические пояса. Предложение о безвозмездной передаче было подготовлено после получения запроса Киева.

«Министерством обороны подготовлен проект постановления правительства, согласно которому Украине безвозмездно будет передано 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов», — сообщает LTR.

Регион в глубокой депрессии

Как считает Наталья Макеева, Литва, как и две другие республики бывшей советской Прибалтики, не могут ничего толком поставить даже самим себе. Этот регион находится в глубокой, всеобъемлющей депрессии, охватывающие абсолютно все стороны жизни общества — от экономики до рождаемости.

«Анекдот про табличку в аэропорту Вильнюса, гласящую: «Кто будет последний улетать — не забудьте выключить свет», не так уж далек от истины. Ну, в самом деле, какая армия? Другой вопрос в том, что Прибалтика — важный для коллективного Запада и, в частности, НАТО регион, и они будут поддерживать Прибалтику в полуживом состоянии до тех пор, пока это будет необходимо», — пояснила Наталья Макеева.

wikipedia.org / Lithuanian Embassy Flag / CC2

По ее мнению, эта территория им нужна как антироссийский плацдарм, где удобно размещать военные базы и редакции русскоязычных СМИ, впоследствии получающих в России статус иноагентов, а также проводить форумы формата «за все хорошее и против всего плохого — за демократию и права человека». Такое вот совершенно нескрываемое оптимальное сочетание средств ведения сетевой войны против России. На войне как на войне. Даже если это сетевая, или как ее еще иногда называют — гибридная война.

«Происходящее (как минимум с 2014 года) на территории бывшей Украины более чем укладывается в стратегии Запада на постсоветском пространстве даже на символическом уровне. При том, что работа на этой территории началась значительно раньше, еще до распада СССР. Выступление философа-глобалиста, а также политтехнолога Бернара-Анри Леви на Майдане и все последовавшие за этим события должны были развеять сомнения даже самых убежденных скептиков в том, кто (какие силы) стоят за малоросской трагедией. И для чего это на самом деле было организовано… Неужели кто-то на полном серьезе думает, что Запад так взволнован коррумпированностью Януковича?» — отмечает Наталья Макеева.

Она заметила, что речь шла о стратегическом контроле над территорией Украины, по крайней мере — того, что от нее останется, а также о создании зоны нестабильности у границ России.

Война уже идет

По мнению Макеевой, третья мировая война идет. Однако официально Россия не находится в открытом противостоянии с коллективным Западом в лице США. И главным свойством сетевых технологий можно назвать то, что поймать противника за руку и предъявить в стиле «вы действуете против нас и сейчас поймаете ответку» практически невозможно.

/ Аббас Джума

«Это касается и военной помощи, включающей поставку оружия, техники, продукции двойного назначения, отправку наемников и инструкторов. В реальности же, если называть вещи своими именами, мы имеем следующее. Военные поставки Киеву через Литву идут с Запада. Можно что угодно провести по документам, налепить какие угодно наклейки и шевроны. Сути это не поменяет! По факту войну Киева против народных республик Новороссии поддерживает Запад. И этот конфликт прекратится ровно в тот день, когда коллективный Запад в лице США и НАТО финансово и иными методами прекратит поддержку агонии киевского режима», — заключила Наталья Макеева.

Тем временем наиболее предприимчивые украинские солдаты компенсируют недостаток денежного довольствия за счет перепродажи дорогостоящего военного имущества. Чаще всего в ВСУ воруют подаренные странами НАТО образцы вооружений и боеприпасы.