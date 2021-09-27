Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 11:38
11:36
Общество
В России выявлено 22 236 новых случаев заражения коронавирусом
11:35
Видео
Традиционный Парад цветов прошел в Северной столице
11:35
Армия
Soha: российские «Калибры» лишили ВМС США свободы действий в Черном море
11:30
Украина
Украинские соцсети поздравили Усика и пристыдили Зеленского
11:30
Общество
Диетолог Гинзбург перечислил наиболее опасные виды диет
11:29
Шоу-бизнес
Коллега Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии попавшей в Коммунарку артистки
11:29
Украина
Экономист Мильчакова назвала условия получения Украиной нового транша от МВФ
11:29
Экономика
Российская версия TikTok получит название Yappy
11:28
Политика
Российские СМИ узнали о госпитализации Явлинского из-за аритмии
11:28
Весь мир
Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды и посещать барбершопы
Все новости

Актриса Татьяна Абрамова раскритиковала Королеву за продажу яйцеклетки

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 10:15
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова раскритиковала Королеву за продажу яйцеклетки
instagram.com  /  @koroleva__star

Москва, 27 сентября. Актриса Татьяна Абрамова обрушилась с критикой на певицу Наташу Королеву, которая объявила в эфире программы «Секрет на миллион» о внебрачной дочери.

Артистка с ужасом восприняла новость о продаже яйцеклетки исполнительницы. По ее мнению, предоставление своего биологического материала — это своеобразный бизнес. Звезда сериала «Всегда говори «всегда»» считает поступок 48-летней певицы неправильным.

«Нельзя человеческую жизнь ставить на рельсы бизнеса. Это неправильно. Ребенок рано или поздно спросит: «А как я появился на свет?» Да я тебя купил. Это ужасно. Как это объяснить человеку? И вообще это неправильно — продавать человеческую жизнь», — сказала в эфире программы «Звезды сошлись» Абрамова, комментируя откровенное заявление исполнительницы хита «Маленькая страна».

Татьяна Абрамова сравнила передачу яйцеклетки с продажей человека в рабство. Она возмущена поступком артистки, пишет Teleprogramma.pro.

Наташа Королева долго держала в секрете, что стала «матерью», не только от поклонников, но и от родных. Артистка отдала яйцеклетку своему приятелю, который искусственно оплодотворил ее. У друга поп-исполнительницы появилась на свет дочь.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Татьяна Абрамова раскритиковала Королеву за продажу яйцеклетки
дети королева абрамова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru