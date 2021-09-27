Актриса Татьяна Абрамова раскритиковала Королеву за продажу яйцеклетки

Москва, 27 сентября. Актриса Татьяна Абрамова обрушилась с критикой на певицу Наташу Королеву, которая объявила в эфире программы «Секрет на миллион» о внебрачной дочери.

Артистка с ужасом восприняла новость о продаже яйцеклетки исполнительницы. По ее мнению, предоставление своего биологического материала — это своеобразный бизнес. Звезда сериала «Всегда говори «всегда»» считает поступок 48-летней певицы неправильным.

«Нельзя человеческую жизнь ставить на рельсы бизнеса. Это неправильно. Ребенок рано или поздно спросит: «А как я появился на свет?» Да я тебя купил. Это ужасно. Как это объяснить человеку? И вообще это неправильно — продавать человеческую жизнь», — сказала в эфире программы «Звезды сошлись» Абрамова, комментируя откровенное заявление исполнительницы хита «Маленькая страна».

Татьяна Абрамова сравнила передачу яйцеклетки с продажей человека в рабство. Она возмущена поступком артистки, пишет Teleprogramma.pro.

Наташа Королева долго держала в секрете, что стала «матерью», не только от поклонников, но и от родных. Артистка отдала яйцеклетку своему приятелю, который искусственно оплодотворил ее. У друга поп-исполнительницы появилась на свет дочь.