Первый снег выпал на Кузбассе 27 сентября

Кемерово, 27 сентября. Первый снегопад накрыл Кемеровскую область в понедельник, 27 сентября. Специалисты Гидрометцентра региона назвали причину такой погоды осенью.

Снегопад на Кузбасс принес высотный частный циклон, в центре которого оказалась область. Под его воздействием в северной части региона шел дождь, а в центре и на юге Кемеровской области выпали осадки в виде мокрого снега. Наиболее сильный снегопад зафиксировали в Центральном Руднике Тисульского района. Там высота выпавшего снега достигла 13 сантиметров.

В Новостройке, в свою очередь, выпало 22 миллиметра осадков. Показатель представляет четверть от месячной нормы, объяснила пресс-секретарь Кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова в беседе с «МК в Кузбассе». Она отметила, что регион и сейчас находится под воздействием циклона, который смещается. В связи с этим, в течение нескольких дней в области ожидается нестабильная погода.

Первый снег также выпал в Новосибирске. Снегопад начался в 7 часов утра. Согласно данным метеорологов, такая погода продлится в городе весь день.