Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 11:37
11:36
Общество
В России выявлено 22 236 новых случаев заражения коронавирусом
11:35
Видео
Традиционный Парад цветов прошел в Северной столице
11:35
Армия
Soha: российские «Калибры» лишили ВМС США свободы действий в Черном море
11:30
Украина
Украинские соцсети поздравили Усика и пристыдили Зеленского
11:30
Общество
Диетолог Гинзбург перечислил наиболее опасные виды диет
11:29
Шоу-бизнес
Коллега Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии попавшей в Коммунарку артистки
11:29
Украина
Экономист Мильчакова назвала условия получения Украиной нового транша от МВФ
11:29
Экономика
Российская версия TikTok получит название Yappy
11:28
Политика
Российские СМИ узнали о госпитализации Явлинского из-за аритмии
11:28
Весь мир
Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды и посещать барбершопы
Все новости

Первый снег выпал на Кузбассе 27 сентября
Общество
Первый снег выпал на Кузбассе 27 сентября
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Кемерово, 27 сентября. Первый снегопад накрыл Кемеровскую область в понедельник, 27 сентября. Специалисты Гидрометцентра региона назвали причину такой погоды осенью.

Снегопад на Кузбасс принес высотный частный циклон, в центре которого оказалась область. Под его воздействием в северной части региона шел дождь, а в центре и на юге Кемеровской области выпали осадки в виде мокрого снега. Наиболее сильный снегопад зафиксировали в Центральном Руднике Тисульского района. Там высота выпавшего снега достигла 13 сантиметров.

В Новостройке, в свою очередь, выпало 22 миллиметра осадков. Показатель представляет четверть от месячной нормы, объяснила пресс-секретарь Кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова в беседе с «МК в Кузбассе». Она отметила, что регион и сейчас находится под воздействием циклона, который смещается. В связи с этим, в течение нескольких дней в области ожидается нестабильная погода.

Первый снег также выпал в Новосибирске. Снегопад начался в 7 часов утра. Согласно данным метеорологов, такая погода продлится в городе весь день.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первый снег выпал на Кузбассе 27 сентября
снегопад кузбасс сентябрь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru