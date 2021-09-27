Гендиректор «Краснодара» подверг критике петербургского судью Безбородова

Краснодар, 27 сентября. Генеральный директор футбольного клуба «Краснодар» Владимир Хашиг раскритиковал работу арбитра Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.

Матч девятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи» завершился накануне разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. За VAR отвечал опытный петербургский судья Владислав Безбородов. По ходу игры на стадионе «Краснодара» с поля были удалены два футболиста «быков», пишет RT. После матча Владимир Хашиг раскритиковал работу Безбородова .

«Скорее всего, скоро время этого судьи придет. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать. Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи», — подчеркнул гендиректор «Краснодара».

В девяти турах РПЛ занимающий четвертое место в турнирной таблице «Краснодар» набрал 16 очков. Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 2 октября. Соперником «Краснодара» станет столичный ЦСКА.

Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий раскритиковал судейство матчей РПЛ. Своим мнением о работе арбитров в чемпионате России по футболу он поделился в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».