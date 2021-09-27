Британия испытывает крупнейший топливный кризис

На островах есть бензин, но из-за увеличившегося спроса его некому везти на заправки. Население Великобритании винит в произошедшем топливном кризисе текущую политику властей, но, судя по всему, предпосылки катастрофы были заложены задолго до сегодняшних событий.

Речь идет о том, что Великобритания потеряла массу важных рабочих компетенций, которые бездумно замещались за счет интенсивного притока мигрантов извне — как из континентальной Европы, так и из бедных стран Африки и Азии. А два последовательных события — пандемия COVID-19 и брекзит, выход Великобритании из Еврозоны — в значительной степени истощили этот поток чужой рабочей силы.

Буря в стакане бензина

Еще утром в пятницу, 24 сентября, паникующие британцы выстроились в очереди на заправках. Английских обывателей напугало сообщение британской нефтяной компании ВР, которая объявила о временном закрытии нескольких заправочных станций. Одновременно с этим национальная ассоциация продавцов топлива призвала водителей следить за тем, чтобы запас горючего в машинах не был меньше четверти бака на случай, если заправки будут массово закрываться.

Ну и, наконец, масла в огонь подлило правительство Бориса Джонсона, объявив, что причин для паники нет, а Великобритания имеет достаточные запасы бензина и дизельного топлива. Однако население островов почему-то не поверило своему премьер-министру, ответив на заверения о том, что «в Багдаде все спокойно», массовыми набегами на автозаправочные станции в попытке залить полный бак, прихватив с собой еще и пару канистр. Такое поведение неудивительно: Великобританию за последние месяцы сотрясает кризис за кризисом, а цены на продукты, товары первой необходимости и топливо бьют ценовые рекорды один за другим.

Причинами такой всеобщей паники, пожалуй, впоследствии займутся психологи, однако результат таких действий автомобилистов не заставил себя долго ждать: уже в первой половине дня кое-где на заправках действительно закончился бензин. Это вызвало следующий виток истерии — и на заправки поехали даже те, кто в исчезновение топлива просто не верил. После чего топливо закончилось уже почти по всей стране.

А это высветило уже системную проблему не только топливной отрасли Великобритании, но и всей экономики страны. Оказалось, что дополнительные объемы топлива по заправкам просто некому развозить: в стране нет необходимого количества водителей грузовиков. Общий дефицит работников этой достаточно простой профессии сегодня оценивается по всей Великобритании в без малого 100 тысяч человек. Поэтому «прорвалось там, где тонко»: достаточно небольшое превышение спроса на топливо, которое бы в нормальной экономике было благом для продавцов, в Великобритании привело к картинам апокалипсиса и стихийного бедствия.

Так куда же подевались британские водители грузовиков?

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Брекзит и COVID-19

Официальные виновники «бензинового апокалипсиса» нашлись практически сразу. Вплоть до последнего времени водителей грузовиков легко нанимали на континенте, в других странах Евросоюза. Однако после выхода Великобритании из ЕС процедура получения разрешений на работу значительно усложнилась, равно как и процедура выдачи лицензии на управление грузовиками. Вторым фактором стала пандемия COVID-19, которая закрыла доступ в Великобританию большому количеству работников из бедных стран Африки и Азии. На сегодняшний день большинство из них находится в красной зоне, в них бушует эпидемия коронавируса, а население не имеет возможности получить прививки. Как следствие, для Великобритании иссяк и этот источник дешевой рабочей силы.

Ответные меры британских правительства и бизнеса явно запаздывают — сейчас в стране оперативно упрощают процедуру получения разрешений на работу и водительских лицензий.

Транспортные компании срочно повышают зарплату: выяснилось, что одна из молочных фирм уже предложила водителям 78 тысяч фунтов стерлингов в год — на уровне доходов депутатов британского парламента. Такой перекос в оплате труда водителей уже вызвал наплыв желающих получить права на управление грузовым автомобилем. Но таковых все равно немного по сравнению с громадным дефицитом работников, а права они получат только через несколько месяцев. Было предложено даже посадить за баранку британских военных, но с этим произошел другой казус — водительские права в армии имеют всего 70 000 человек, а дефицит водителей в стране — в полтора раза выше.

Таким образом, «кризис с шоферами» медленно заползает в другие отрасли британской экономики. Так, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Великобритании уже временно отказалась от молочных коктейлей из-за периодических срывов с поставками молока. А председатель правления крупнейшей сети супермаркетов Tesco заявил, что продолжение кризисных явлений может вызвать подорожание продуктов первой необходимости на 5% еще до конца этого года.

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Настоящие причины британского кризиса

Конечно, говорить о том, что брекзит или пандемия COVID-19 были единственными виновниками нынешнего кризиса — это буквально валить с больной головы на здоровую.

Главной причиной происходящего на наших глазах, конечно же, является политика правительства Великобритании, которое отдало многие ключевые отрасли экономики на откуп бизнесу и позволило ему бездумно опираться на завозную рабочую силу. При этом коренное население страны одновременно было подсажено на различные программы социальной помощи, которая часто назначалась без всякой меры и лишь демотивировала людей искать работу.

В результате сегодня в Великобритании сложился нынешний парадокс: в стране полно безработных и получателей социальной помощи, а на достаточно простых работах, не требующих серьезной квалификации, работать некому. Так что брекзит забудется, а COVID-19 уйдет, но проблему с собственными трудовыми ресурсами Великобритании все равно придется решать.

Ну а нам стоит учесть простую истину: если страна не может дать работу своим собственным гражданам — она будет крайне уязвима и зависима от мигрантов и доступности их труда для национальной экономики.