Ошибка главного следователя. Колонка Сергея Малинковича

В детстве, уважаемый читатель, я мечтал стал следователем. То было влияние советского кино и телевидения. Поэтому к работе Следственного комитета России я отношусь с большим уважением, равно как и к его главе — товарищу Александру Бастрыкину. Мне кажется, что одним своим грозным видом Бастрыкин наводит тоску на жуликов и воров. Так что желаю СК успеха в работе и всегда с удовольствием оказываю помощь любому следствию.

Но когда товарищ Бастрыкин вмешивается в сферу кино и телевидения, мне это кажется, по меньшей мере, спорным. Ведь киношники редко советуют Следкому, как ему бороться с преступностью. У каждого своя работа.

Бастрыкин осерчал на кино и телеэкраны после пермской трагедии. Действительно, она потрясла все российское общество.

Федеральное агентство новостей /

Самое тревожное, что это уже второй подобный случай за год. Контролируя расследование совершенной подростком атаки, Александр Бастрыкин в интервью ТАСС предложил ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах, а также защитить молодежь от опасной информации. Главный следователь предложил ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь.

Александр Бастрыкин уверен, что связь между подобным контентом и агрессией доказана давно. Что касается шоу — я согласен. Только пустое все это. Сколько лет мы, коммунисты, добиваемся запрета телешоу «Дом-2»! Результат — шоу закрыли на одном канале, чтобы оно благополучно всплыло на другом. Значит, кому-то нужно, чтобы такое шоу выходило. Значит, кто-то зарабатывает на этом деньги и немалые.

А ведь «Дом-2» не учит никакому насилию — наоборот, шикарному, расслабленному и благостному времяпрепровождению. Но я убежден, что философия «Дома-2» и ему подобных передач — прямой путь к происшествиям.

instagram.com / @dom2_tnt

В соцсетях многие подвергли сомнению слова Бастрыкина в том смысле, что надо лучше профилактировать нарушения и усиливать меры безопасности в учебных заведениях, а не валить все на телек. Но если наши школы и вузы превратятся в осажденные крепости — избавит ли нас это от проблем? Не уверен, потому что в обществе, где есть социальное неравенство, акты насилия неизбежны. Впрочем, было негосударственное насилие и в советском обществе, хотя в СССР, казалось бы, все были равны.

Масштабы и резонанс, а также количество жертв не идут с современными примерами ни в какое сравнение. Но давайте разберемся. И в советскую эпоху дерзкие нападения на инкассаторов, жестокие преступления, скажем, ростовской банды «фантомасов», схватки уличных и дворовых шаек связывали с кинобоевиками на экранах. Об этом прямо говорит легендарный участковый уполномоченный Анискин в одном из фильмов по романам Виля Липатова.

Анискин как один из символов советской власти и одновременно глубинного народа без обиняков обращается к заведующему деревенским клубом с требованием снять с проката очередную серию про «Фантомаса». Завклубом возражает — сборы, мол, большие. Но какие бы серьезные силы не стояли за Анискиным и зарубежные триллеры и боевики, и советские приключенческие фильмы с экранов советских кинотеатров и с телеэкранов не сходили.

Да и сама история советского кинематографа и телевизионного кино была в очень большой степени замешана на пропаганде революционного насилия и вооруженной борьбы всего хорошего против всего плохого. Таких фильмов были сотни, сериалов — десятки, и крутили их на экранах день и ночь. Однако советское общество никто не назовет агрессивным. Напротив — его часто приводят нам сегодня в пример, явно идеализируя и приукрашивая.

Но факт остается фактом — государству и обществу удалось примерно с начала 60-х годов до конца 80-х годов прошлого века создать в стране подчеркнуто безопасную, мирную, доброжелательную атмосферу. Эксцессы, конечно, были — о них я писал выше, но они случались редко, не тиражировались. Кроме того, никак не от подростков — главных потребителей киносцен со стрельбой и драками — исходили подобные выпады против общепринятого порядка вещей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Причиной успеха воспитательной работы в СССР был целый комплекс мер, которые работали эффективно и также отлично контролировались. Если же случались шокирующие сбои — мера ответственности чиновника была велика.

В период с 1964 по 1985 годы в Ростовской области заслуженный учитель Анатолий Сливко убил семь мальчиков и подростков, бывших его воспитанниками. Женщина, сотрудник горкома партии в Невинномысске, которая оказывала Сливко все эти годы протекцию, покончила жизнь самоубийством — не смогла вынести внезапно обрушившегося на нее морального груза.

Массированная пропаганда приоритета духовных ценностей, всеобщий охват молодежных организаций, пристальное внимание за жизнью каждого квартала и двора, серьезный отбор кадров в правоохранительные органы, жесткий контроль над содержанием телевизионных программ — все это хотя работало и не идеально, но добротно. И работало именно в комплексе.

Казалось бы, Бастрыкин говорит о том же самом — о контроле за информационным контентом, но в век интернета и многоканального ТВ в современном российском обществе это практически невозможно, да и мало что даст.

Скажем, вся реклама многочисленных банков, микрофинансовых организаций, производителей товаров и услуг побуждает человека действовать активно для собственного обогащения — фактически для успеха любой ценой. Вообще, именно интенсивное формулирование сегодняшними масс-медиа модели успешного человека как неизменно человека богатого, побуждает подростков болезненно реагировать на собственные неуспехи или неуспехи своей семьи. Но даже если мечта Бастрыкина сбудется и завтра по мановению волшебной палочки все кино и телевидение станет вмиг «няшным», последствия социального неравенства в обществе и всемогущества богатых людей, их большим возможностей — даже в период пандемии — будут влиять на психику неограниченного числа молодых людей.

Вероятно, причина относительного спокойствия и безопасности в советском обществе была в том, что картинка на ТВ не противоречила глобально картинам реальной жизни. Приукрашивала, конечно, но не фатально. Когда эта связь между декларируемыми ценностями и реальностью нарушилась с разгулом перестройки, кривая преступности и агрессии пошла резко вверх.

Поэтому я согласен со сдержанным замечанием из Кремля в том смысле, что «ограничение насилия на экранах нужно серьезно обсуждать». И слово «серьезно» кажется мне ключевым в данном комментарии.

Агрессия, склонность к насилию и неудовлетворенность собственным положением — серьезная проблема многих членов российского общества. Нужны совместные усилия правоохранительных органов, качество работы которых зачастую вызывает критику, руководства телеканалов и Минкультуры, партий и парламентариев, религиозных конфессий и ученых. Но именно усилия, а не их имитация — что мы часто наблюдаем в последние годы. Ведь социальная психология нашего времени диктует свои правила — современная реклама должна быть динамичной, зовущей к немедленному действию, краски должны быть сочными, герои — односложными и увлекающими за собой. Иначе, братцы, как говорилось в старом анекдоте, денег не будет. Что с этим делать?

Банки, увлекая кредитами, рисуют картины легкого достижения заветных мечт — приобретения машин, просторных квартир, престижных путешествий. Одолеет ли государство финансовый капитал, если оно вдруг озаботится общественной нравственностью — большой вопрос.

Обыватель, работающий на удаленке, офисный планктон, люди занятые в сфере услуг предсказуемо устают от обыденности, усиленной запретами и ограничениями последних двух лет. И надо признать, что именно блистающий мир кино- и телеприключений дарит уставшим от повседневности людям возможность перезагрузки, драйва, компенсирует недостаток эмоций, переживаний и так далее. Поэтому и не сходят с экрана разные там «форсажи», «гонки», «бензопилы» и так далее. А все эти более чем примитивные фильмы замешаны на насилии.

кадр из фильма «Форсаж-9» /

И если советский киноэкран был заполнен людьми с винтовками и маузерами, с автоматами ППШ и «Калашниковыми», а все игры для мальчишек — буденовцами и танкетками, то сегодняшний — какими-то неформальными героями, легко пускающими в ход оружие. Есть одно важное отличие. Советское остросюжетное кино или телепремьера отличались высоким уровнем игры актеров, проработанностью образов, диалогов, исторического фона и анализом причинно-следственной связи, толкнувшей героев к оружию, к насилию. Сегодня ничего подобного нет, как практически никогда не было этого и в приключенческом западном кино. Спецэффекты и клиповый монтаж — все, что отличает сегодняшнюю массовую кинопродукцию.

Давно подмечено, что вкусы формируются извне. Пожелай вдруг телеканалы резко изменить контент — можно за год приучить новых зрителей к Павке Корчагину, молодогвардейцам, Штирлицу и Ломоносову, задать новые принципы телевещания, кинопроката. Но кто проявит политическую волю для таких изменений? Примет ли такие радикальные меры наша молодежь? Не уйдет ли после такого крутого поворота в интернет в еще большей степени?

А компьютерные игры, которые так ругает Бастрыкин? Будут ли они привлекательны для пользователей, если изъять в них возможность уничтожать виртуальных врагов? Так можно обрушить целую индустрию или создать подпольную.

cyberpunk.net / Официальный сайт игры

Технический прогресс — необратим, о чем недавно по другому поводу сказал глава государства. Бороться с ним опасно и бесперспективно, хотя, кажется, порой необходимо. Как ни странно, идея построения гуманного, а не агрессивного общества может объединить очень разные силы. Я, например, убежден, что такое общество может быть только социалистическим, а у Бастрыкина и его коллег, наверное, таких мыслей нет, но безопасность и спокойствие, исключение инцидентов, подобных пермскому, нужно всем нам.

Широкое цензурирование фильмов, телепередач, игр ситуацию не исправит. Нам нужно цензурировать нечто другое. Аппетиты людей, которые не хотят делать наше государство более социальным и патриотичным, а значит, более ответственным, которые не хотят делиться. Именно глядя на порожденные ими «законы жизни», подростки с неокрепшей психикой берутся за оружие.

И ужесточение правил доступа к травматике ничего, на мой взгляд, не исправит. Во-первых, эти правила и так ужесточаются каждый год. Во-вторых, человек, принципиально решивший лишить жизни других людей, может найти и другие способы совершить преступление.

Школьная посудомойка Тамара Иванютина, отравившая в советскую эпоху девять человек, не играла в агрессивные компьютерные игры и не смотрела полные насилия западные сериалы. Но часть людей, ставших ее жертвами, успели обратить внимание на ее недобросовестность в работе и тем самым спасли другие жизни.

Бдительность — действительно наше оружие, похоже, и в современную эпоху тоже. Всех этих стрелков — подростков со сломленной психикой — можно было бы остановить, обрати взрослые люди и даже сверстники вовремя внимание на их проблемы, на отклонения от нормы.

Бдительность, неравнодушие и стремление гуманизировать наше общество, что предполагает сильную социальную политику, могут оказаться более эффективными, чем предлагаемый сплошной секвестр постановочной агрессии на голубом экране.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.