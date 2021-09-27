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Российскую вакцину «Спутник V» будут поставлять во Вьетнам
Общество
Российскую вакцину «Спутник V» будут поставлять во Вьетнам
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Ханой, 27 сентября. Россия договорилась со Вьетнамом о начале поставок партий отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Соглашение достигли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Вьетнамская компания T&T Group. Партии вакцины от коронавируса «Спутник V» будут направлять в Ханой.Об этом рассказал в беседе с РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.

В настоящее время специалисты двух сторон составляют расписание поставок. График будет разработан с учетом производственных мощностей России и показателей принимающей способности Вьетнама. Холдинг T&T Group является многопрофильным и занимается отраслями промышленности, фармацевтики, медицины, энергетики, рыболовства, лесного хозяйства.

Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин ранее высказался в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он назвал препарат безопасным и эффективным.

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вьетнам поставки Спутник V
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