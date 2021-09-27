Осенние туристы: куда поехать отдыхать под конец года

Россия с 5 октября официально возобновляет авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Расширяется выбор пунктов назначения и количество рейсов в Узбекистан, Испанию, Индию (разрешены рейсы в Гоа), Киргизию, Бахрейн, ОАЭ, Таджикистан, Шри-Ланку. Активизируется и внутренний туризм: Ростуризм совместно с Министерством образования и науки РФ и общественными организациями открыл регистрацию на программу бесплатных студенческих турпоездок «Больше, чем путешествие», в рамках которой будет доступно не менее 250 маршрутов по России.

Так куда можно отправиться уже сейчас, а какие направления откроют только через пару месяцев? Почему путешествовать по России выгодно? Как получить место в бесплатной программе Ростуризма? Где развит гастрономический туризм, а где — медицинский? Что такое промышленный туризм? Обрушат ли открытые границы российский внутренний туризм? Должны ли отвечать главы регионов за развитие внутреннего туризма?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова.

Брифинг Ирины Семеновой пройдет в понедельник, 27 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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