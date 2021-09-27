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Некоторые категории российских бюджетников ждет повышение зарплаты в октябре

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 09:53
Экономика
Некоторые категории российских бюджетников ждет повышение зарплаты в октябре
pixabay.com

Москва, 27 сентября. Очередные изменения законодательства вступают в силу в октябре. Одним из нововведений станет повышение зарплаты некоторым категориям работников бюджетной сферы.

Проиндексирована зарплата будет у сотрудников спасательных центров МЧС, работников социальных организаций и гидрометеорологической службы. Кроме того, повышение затронет центры гигиены Роспотребнадзора, стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта. Рост окладов коснется сотрудников реабилитационных центров для инвалидов.

Индексация составит в среднем 4%, ее величина будет зависеть от региона и профессиональной деятельности. Увеличатся доплаты, начисляемые в процентном соотношении от оклада. Также с 1 октября повысятся зарплаты военнослужащих и служащих, пишет «Общественная электронная газета».

Между тем с 27 сентября вступили в силу новые правила удержаний из зарплат. Они касаются взысканий, которые накладываются приставами, уточняет «ФедералПресс».

Министерство финансов РФ планирует перевести накопительную обязательную пенсию в добровольную стандартную. При этом стимулы для добровольного перехода населения в новую систему, налоговые вычеты и софинансирование пока не определены

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