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Президент Сербии предупредил о возможной реакции Белграда на рост напряженности в Косово
Армия
Президент Сербии предупредил о возможной реакции Белграда на рост напряженности в Косово
instagram.com  /  @avucic avucic

Белград, 27 сентября. Белград не намерен ставить под угрозу мир, но готов действовать в случае нападения на соотечественников на территории Косово, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

В эфире TV Pink глава государства отреагировал на решение косовских силовиков запретить въезд на территорию самопровозглашенной республики автомобилям с сербскими регистрационными знаками. Вучич отметил, что Белград придерживается договоренностей. Именно поэтому военные и полиция все еще не вошли в Косово.

«Сербия не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него не имеем права этого делать», — подчеркнул Вучич.

По его словам, мир очень важен Белграду. Поэтому власти готовы ждать 24 часа. За это время НАТО должна отреагировать на происходящее в Косово. Если этого не произойдет, Сербия будет решать кризис самостоятельно.

Ранее ненеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с лидерами Сербии и Косова рост напряженности в регионе. Он также призвал стороны к деэскалации.

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сербия косово вучич
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