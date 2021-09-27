Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 10:03
10:01
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали пять неонацистов в Уфе
09:56
Общество
Российскую вакцину «Спутник V» будут поставлять во Вьетнам
09:53
Экономика
Некоторые категории российских бюджетников ждет повышение зарплаты в октябре
09:51
Армия
Президент Сербии предупредил о возможной реакции Белграда на рост напряженности в Косово
09:50
Политика
Женщина-трансгендер впервые войдет в состав немецкого парламента
09:50
Происшествия
СК организовал проверку по факту опрокидывания частного вертолета на Камчатке
09:49
Общество
Концерт в память о жертвах трагедии в ПГНИУ пройдет в пермском театре
09:47
Общество
Аналитики OneTwoTrip перечислили самые бюджетные направления для путешествий по России
09:43
Общество
Диетолог Д`Анджело дал рекомендации по употреблению алкоголя без вреда для фигуры
09:41
Экономика
Плановое отключение электроэнергии в Китае усилит дефицит электронных компонентов
Все новости

Женщина-трансгендер впервые войдет в состав немецкого парламента
Политика
Женщина-трансгендер впервые войдет в состав немецкого парламента
pixabay.com  /  PD

Берлин, 27 сентября. Впервые в истории Германии женщина-трансгендер может войти в состав правительства.

Такие выводы можно сделать по предварительным итогам голосования. Речь идет о кандидате от партии «Зеленые» Тессе Гансерер.

В своем избирательном округе в Баварии она заручилась поддержкой 23,6% избирателей. По данным местных информационных агентств, если политик не получит прямой мандат, она все равно пройдет в парламент по партийным спискам.

«Я очень рада, что буду способствовать продвижению моих тем в последующие четыре года также в немецком бундестаге», — сказала она.

Стоит отметить, что победу на прошедших выборах одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). За нее проголосовали 25,7% немцев, сообщила Национальная служба новостей. Такие результаты очень удивили президента США Джо Байдена.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Женщина-трансгендер впервые войдет в состав немецкого парламента
выборы германия трансгендер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru