Берлин, 27 сентября. Впервые в истории Германии женщина-трансгендер может войти в состав правительства.

Такие выводы можно сделать по предварительным итогам голосования. Речь идет о кандидате от партии «Зеленые» Тессе Гансерер.

В своем избирательном округе в Баварии она заручилась поддержкой 23,6% избирателей. По данным местных информационных агентств, если политик не получит прямой мандат, она все равно пройдет в парламент по партийным спискам.

«Я очень рада, что буду способствовать продвижению моих тем в последующие четыре года также в немецком бундестаге», — сказала она.

Стоит отметить, что победу на прошедших выборах одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). За нее проголосовали 25,7% немцев, сообщила Национальная служба новостей. Такие результаты очень удивили президента США Джо Байдена.