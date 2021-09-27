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«Этот день в истории». Что произошло 27 сентября, праздники, факты, люди
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Интересные факты, важные события и интернациональные праздники собраны в выпусках передачи «Этот день истории».

27 сентября свой профессиональный праздник отмечают воспитатели. День работников дошкольного образования учрежден в 2004 году. Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. Главная идея праздника — помочь обществу обратить внимание на детство в целом.

В этот же день верующие люди отмечают православный праздник Воздвижение Креста Господня. Дата 27 сентября установлена в память обретения и воздвижения Креста Христова. Событие произошло при императоре Константине Великом. Он первый из римских императоров, кто прекратил гонения на христиан.

О том, какой известный на весь мир дрессировщик хищников сегодня отмечает день рождения, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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