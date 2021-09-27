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Аналитики OneTwoTrip перечислили самые бюджетные направления для путешествий по России
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Аналитики OneTwoTrip перечислили самые бюджетные направления для путешествий по России
Общество
Аналитики OneTwoTrip перечислили самые бюджетные направления для путешествий по России
pixabay.com

Москва, 27 сентября. Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут провести отпуск бюджетно. Аналитики рекомендуют обратить внимание на недорогие направления внутреннего туризма.

Наиболее бюджетными направлениями для путешествий из Москвы являются Краснодар, Уфа и Минеральные воды. На это указывают результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса OneTwoTrip. Отмечается, что стоимость авиабилетов на эти направления начинается от 1000 рублей.

Самыми бюджетными направлениями для вылета из Санкт-Петербурга названы Москва, Калуга, Воронеж, а также Калининград. Стоимость билетов варьируется в пределах от 1000 до 1780 рублей. Жители Сочи могут сэкономить на отдыхе, если отправятся в Минеральные Воды, считают аналитики.

Наиболее популярными железнодорожными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург и Казань. Стоимость билетов из российской столицы до Казани составляет примерно 1000 рублей, заключили авторы исследования.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», с начала 2021 года Московскую область посетили десять миллионов туристов. Самым популярным местом назван Сергиев Посад. Для удобства приехавших в Москву туристов также было добавлено более 60 авторских маршрутов в сервис Russpass.

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