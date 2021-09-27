Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 11:37
11:36
Общество
В России выявлено 22 236 новых случаев заражения коронавирусом
11:35
Видео
Традиционный Парад цветов прошел в Северной столице
11:35
Армия
Soha: российские «Калибры» лишили ВМС США свободы действий в Черном море
11:30
Украина
Украинские соцсети поздравили Усика и пристыдили Зеленского
11:30
Общество
Диетолог Гинзбург перечислил наиболее опасные виды диет
11:29
Шоу-бизнес
Коллега Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии попавшей в Коммунарку артистки
11:29
Украина
Экономист Мильчакова назвала условия получения Украиной нового транша от МВФ
11:29
Экономика
Российская версия TikTok получит название Yappy
11:28
Политика
Российские СМИ узнали о госпитализации Явлинского из-за аритмии
11:28
Весь мир
Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды и посещать барбершопы
Все новости

Как решить проблему нехватки детских садов и школ в России
Общество
Как решить проблему нехватки детских садов и школ в России
pixabay.com  / 

Семьям с детьми хронически не хватает мест в детсадах и школах, во многих регионах России эти учреждения переполнены. Власти пытаются решить задачу, но их усилий недостаточно, выявила Счетная палата РФ. При этом ранее президент России Владимир Путин дал соответствующие поручения по итогам прошедшего в июле Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Среди главных из них — отказ от третьей смены в школах к 2023–2024 годам. Кроме того, к 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность детских садов.

Кто должен строить детские сады и школы: государство или частные фирмы? Недостаток собственных средств в регионах — главная причина дефицита садов и школ? Где взять профессиональных санитарок и нянечек? Успевают ли школьные учителя за современными реалиями? Частные сады — бизнес или социальный проект?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит руководитель частной школы и детского сада Berkaev School Антон Беркаев.

Брифинг Антона Беркаева пройдет в понедельник, 27 сентября, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Как решить проблему нехватки детских садов и школ в России
школа школы детские сады нехватка детсадов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru