Как решить проблему нехватки детских садов и школ в России

Семьям с детьми хронически не хватает мест в детсадах и школах, во многих регионах России эти учреждения переполнены. Власти пытаются решить задачу, но их усилий недостаточно, выявила Счетная палата РФ. При этом ранее президент России Владимир Путин дал соответствующие поручения по итогам прошедшего в июле Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Среди главных из них — отказ от третьей смены в школах к 2023–2024 годам. Кроме того, к 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность детских садов.

Кто должен строить детские сады и школы: государство или частные фирмы? Недостаток собственных средств в регионах — главная причина дефицита садов и школ? Где взять профессиональных санитарок и нянечек? Успевают ли школьные учителя за современными реалиями? Частные сады — бизнес или социальный проект?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит руководитель частной школы и детского сада Berkaev School Антон Беркаев.

Брифинг Антона Беркаева пройдет в понедельник, 27 сентября, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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