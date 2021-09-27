Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 10:02
10:02
Политика
Итоги выборов в Германии: провал блока Меркель и судьба «СП-2»
10:02
Экономика
Соловейчик объяснил, почему секретный план ЕС по «газовой войне» с РФ не сработает
10:01
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали пять неонацистов в Уфе
09:56
Общество
Российскую вакцину «Спутник V» будут поставлять во Вьетнам
09:53
Экономика
Некоторые категории российских бюджетников ждет повышение зарплаты в октябре
09:51
Армия
Президент Сербии предупредил о возможной реакции Белграда на рост напряженности в Косово
09:50
Политика
Женщина-трансгендер впервые войдет в состав немецкого парламента
09:50
Происшествия
СК организовал проверку по факту опрокидывания частного вертолета на Камчатке
09:49
Общество
Концерт в память о жертвах трагедии в ПГНИУ пройдет в пермском театре
09:47
Общество
Аналитики OneTwoTrip перечислили самые бюджетные направления для путешествий по России
Все новости

Диетолог Д`Анджело дал рекомендации по употреблению алкоголя без вреда для фигуры

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 09:43
Общество
Диетолог Д`Анджело дал рекомендации по употреблению алкоголя без вреда для фигуры
pixabay.com

Москва, 27 сентября. Алкогольные напитки, которые рекомендуется выбрать для употребления, чтобы не набрать лишние килограммы, назвал доктор медицинских наук, диетолог Кортни Д`Анджело.

Бокал красного крепленого вина содержит 250 калорий, показали результаты научной работы, которая опубликована в журнале Food Sciences & Nutrition. Напитки, в составе которых содержится большое количество сахара, могут стать причиной набора лишнего веса, отметил Д`Анджело.

Часто на вечеринках вместо одного запланированного бокала спиртного, человек выпивает два. В результате к дневному количеству калорий вместо 200 прибавляется лишних 500 и больше, в зависимости от напитка. Так, диетолог порекомендовал выбирать для употребления легкое пиво, сельтерские напитки и сухое вино. Чтобы держать себя в форме и не набирать вес, не следует пить алкоголь каждый вечер.

Врач-невролог Депздрава Москвы Татьяна Вон ранее назвала пищевые провокаторы мигрени. Одним из факторов является употребление алкоголя.

Россияне стали чаще отказываться от употребления водки. Причину этого назвал гендиректор клуба «Профессионалы алкогольного рынка» Максим Черниговский, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Самые опасные алкогольные напитки для мужчин и женщин перечислил главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн. Для представителей сильного пола им оказалось пиво, сообщает «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Диетолог Д`Анджело дал рекомендации по употреблению алкоголя без вреда для фигуры
алкоголь вес диетолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru