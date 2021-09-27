Диетолог Д`Анджело дал рекомендации по употреблению алкоголя без вреда для фигуры

Москва, 27 сентября. Алкогольные напитки, которые рекомендуется выбрать для употребления, чтобы не набрать лишние килограммы, назвал доктор медицинских наук, диетолог Кортни Д`Анджело.

Бокал красного крепленого вина содержит 250 калорий, показали результаты научной работы, которая опубликована в журнале Food Sciences & Nutrition. Напитки, в составе которых содержится большое количество сахара, могут стать причиной набора лишнего веса, отметил Д`Анджело.

Часто на вечеринках вместо одного запланированного бокала спиртного, человек выпивает два. В результате к дневному количеству калорий вместо 200 прибавляется лишних 500 и больше, в зависимости от напитка. Так, диетолог порекомендовал выбирать для употребления легкое пиво, сельтерские напитки и сухое вино. Чтобы держать себя в форме и не набирать вес, не следует пить алкоголь каждый вечер.

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