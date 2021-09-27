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Из-за пищевых причуд принца Чарльза его работники вынуждены оставаться без обеда
Общество
Из-за пищевых причуд принца Чарльза его работники вынуждены оставаться без обеда
wikipedia.org  /  Dan Marsh / CC BY-SA 2.0

Лондон, 27 сентября. Британские эксперты сообщили, что будущий король Великобритании принц Чарльз — приверженец одной модной диеты. Помощники принца, сопровождающие его в поездках, не очень этому рады. И причины для этого есть, пишет Marie Claire.

Оказывается, что 72-летний Чарльз увлекается интервальным голоданием. Он принимает пищу всего два раза в день. Первый прием ограничен поздним легким завтраком, а во второй раз королевская персона уже плотно ужинает.

При этом известно, что принц Уэльский ест один и тот же завтрак ежедневно. По словам королевского писателя Салли Беделла Смита, в утреннем рационе Чарльза всегда есть зародыши пшеницы, а также злаки с медом. Кроме того, в него включены свежие фрукты и традиционный для англичан чай. На выходные королевская персона позволяет себе сырную яичницу, приготовленную по авторскому рецепту поваров Кларенс-хауса.

Однако решение принца пропускать обед создает для его команды определенные трудности. Анонимный сотрудник будущего короля признается, что из-за того, что Чарльз, посещая разные мероприятия, пропускает обед, то же самое приходится делать и им.

«Нам всем тоже приходится пропускать обед. В каком-то смысле это хорошо, потому что это означает, что у него есть время познакомиться с большим количеством людей. Но он, кажется, не замечает всех этих урчаний в желудках вокруг себя», — рассказывает его сотрудник.

Теперь, по словам работников Чарльза, они стараются плотнее завтракать, чтобы в обеденное время не умереть с голоду.

О диете Уэльского также сообщил и бывший корреспондент Гордон Рейнер, ранее сопровождавший Чарльза в турах.

«Обед рассматривается как роскошь, которая мешает его работе, поэтому он ест поздний завтрак и работает до победного конца», — поделился с The Telegraph журналист.

По его словам, он понял это, когда начал освещать королевские туры. Журналист рассказал, что проголодавшись, он с завистью наблюдал, как многострадальный персонал Чарльза достает из карманов закуски и ест на ходу.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию.

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еда принц чарльз диета обед интервальное голодание
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