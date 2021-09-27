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Плановое отключение электроэнергии в Китае усилит дефицит электронных компонентов

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 09:41
Экономика
Плановое отключение электроэнергии в Китае усилит дефицит электронных компонентов
pixabay.com

Пекин, 27 сентября. Правительство КНР может принудительно прекратить электроснабжение отдельных предприятий на несколько дней ради экологических показателей.

Соблюдение формальных плановых показателей опасно усилением дефицита на мировом рынке электротехники, пишет портал 3DNews. Часть предприятий были готовы к отключениям, поэтому продолжат поставки продукции из запасов. Большинство компаний организуют дополнительные ночные смены на производстве, а некоторые переносят заказы на другие предприятия.

Китай планомерно двигается к достижению углеродной нейтральности. Власти рассчитывают достигнуть этого показателя к 2060 году, а уже в 2030 году страна перестанет наращивать углеродные выбросы.

Аналогичной стратегии развития придерживаются в Евросоюзе. Аналитики «Сбера» спрогнозировали, какое влияние такая политика может оказать на экономику России.

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китай экология отключение электричества углеродная нейтральность электронные компоненты
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