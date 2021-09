HBO опубликовал первый кадр с Джоэлом и Элли из The Last of Us

Москва, 27 сентября. Телеканал HBO представил первый кадр с главными героями The Last of Us Элли и Джоэлом. Снимок появился на официальной странице телекомпании в Twitter.

На снимке Элли и Джоэл стоят рядом друг с другом спиной к камере. Они смотрят на возвышенность, на которой разбросаны обломки потерпевшего крушение самолета.

Сериал станет доступен для зрителей в 2022 году. Картина насчитывает десять эпизодов. По некоторым данным, The Last of Us получит сразу несколько сезонов. За реализацию проекта отвечают Крейг Мейзин и Нил Дракманн. Пилотную серию снял российский режиссер Кантемир Балагов, сообщает «Культуромания».

В конце августа ученик легендарного российского режиссера Александра Сокурова подтвердил, что съемки первого эпизода подошли к концу. Съемки начальной серии проходили в Канаде. Балагов поблагодарил съемочную группу за работу и за «отличный опыт».