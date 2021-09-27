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Политолог Марков указал на опасения Германии из-за возможной блокировки со стороны США
Политика
Политолог Марков указал на опасения Германии из-за возможной блокировки со стороны США
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 27 сентября. Немецкие власти выступают против воссоединения Крыма с Россией, так как боятся, что Соединенные Штаты их «заблокируют», заявил политолог Сергей Марков.

По словам директора Института политических исследований, политологи говорят о том, что в случае избрания канцлером ФРГ кандидата от социал-демократов Олафа Шольца отношения двух государств улучшатся. Однако в одном из последних интервью он выступал за разработку новой политики безопасности в Восточной Европе и, в частности, сделал резкие заявления по поводу воссоединения Крымского полуострова с Россией.

Немецкие политики боятся, что американская сторона их «заблокирует», как в свое время сделали это с бывшим главой МВФ Домиником Стросс-Каном, который имел амбиции стать президентом Франции, отметил эксперт в интервью изданию «Украина.ру».

«Они подсунули ему какую-то черную горничную, которую он якобы изнасиловал. Достаточно посмотреть на эту горничную. «Свят-свят-свят». То есть была спецоперация американских спецслужб с целью заблокировать этому человеку возможность стать президентом Франции. И поэтому немецкие политики тоже очень боятся. Шольц сказал про Крым на всякий случай», — считает Марков.

Ранее политолог Рюдигер Шмитт-Бек заявил, что немецкий канцлер Ангела Меркель популярна среди населения страны и вызывает любовь граждан. По его словам, правление политика было омрачено крупными кризисами, но Берлин достойно вышел из этих ситуаций.

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сша крым германия марков
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