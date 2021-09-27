Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 10:02
10:02
Экономика
Соловейчик объяснил, почему секретный план ЕС по «газовой войне» с РФ не сработает
10:01
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали пять неонацистов в Уфе
09:56
Общество
Российскую вакцину «Спутник V» будут поставлять во Вьетнам
09:53
Экономика
Некоторые категории российских бюджетников ждет повышение зарплаты в октябре
09:51
Армия
Президент Сербии предупредил о возможной реакции Белграда на рост напряженности в Косово
09:50
Политика
Женщина-трансгендер впервые войдет в состав немецкого парламента
09:50
Происшествия
СК организовал проверку по факту опрокидывания частного вертолета на Камчатке
09:49
Общество
Концерт в память о жертвах трагедии в ПГНИУ пройдет в пермском театре
09:47
Общество
Аналитики OneTwoTrip перечислили самые бюджетные направления для путешествий по России
09:43
Общество
Диетолог Д`Анджело дал рекомендации по употреблению алкоголя без вреда для фигуры
Все новости

Политолог Дидерих уверен, что Меркель после отставки не уйдет на пенсию
Политика
Политолог Дидерих уверен, что Меркель после отставки не уйдет на пенсию
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Берлин, 27 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель не уйдет на пенсию после отставки со своего поста, в этом уверен немецкий политолог Нильс Дидерих.

Весной Меркель заявила, что после отставки хочет «выспаться, погулять на природе и подумать, чем она хочет заниматься». Как считает профессор Свободного университета Берлина, канцлер ФРГ может продолжить работу в международной организации, но не в коммерческом секторе.

«Может, конечно, оказаться, что ее попросят стать федеральным президентом, то есть преемницей Франка-Вальтера Штайнмайера, это может быть, но я предполагаю, что она отклонит такую просьбу», — цитирует Дидериха РИА Новости.

По словам политолога, Меркель может оказаться на посту в наблюдательном совете или на предприятии, как это сделал экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Судьба может сложиться так, что она займет почетную должность в сфере науки, благотворительной и некоммерческой деятельности, заключил он.

Ранее ЦИК ФРГ сообщил, что партия социал-демократов Германии (СДПГ) победила на выборах в бундестаг. Голоса за политическую силу отдали более четверти (25,7%) избирателей. Блок Меркель ХДС/ХСС по итогам подсчетов набрал 24,1% голосов.

Кандидат от партийного блока ХДС/ХСС Армин Лашет ранее поддержал газопровод «Северный поток — 2». Глава партии христианских демократов также заявил о необходимости поддерживать транзит газа через Украину и потребовал соответствующих гарантий, пишет НСН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Дидерих уверен, что Меркель после отставки не уйдет на пенсию
меркель германия дидерих
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru