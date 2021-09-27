Политолог Дидерих уверен, что Меркель после отставки не уйдет на пенсию

Берлин, 27 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель не уйдет на пенсию после отставки со своего поста, в этом уверен немецкий политолог Нильс Дидерих.

Весной Меркель заявила, что после отставки хочет «выспаться, погулять на природе и подумать, чем она хочет заниматься». Как считает профессор Свободного университета Берлина, канцлер ФРГ может продолжить работу в международной организации, но не в коммерческом секторе.

«Может, конечно, оказаться, что ее попросят стать федеральным президентом, то есть преемницей Франка-Вальтера Штайнмайера, это может быть, но я предполагаю, что она отклонит такую просьбу», — цитирует Дидериха РИА Новости.

По словам политолога, Меркель может оказаться на посту в наблюдательном совете или на предприятии, как это сделал экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Судьба может сложиться так, что она займет почетную должность в сфере науки, благотворительной и некоммерческой деятельности, заключил он.

Ранее ЦИК ФРГ сообщил, что партия социал-демократов Германии (СДПГ) победила на выборах в бундестаг. Голоса за политическую силу отдали более четверти (25,7%) избирателей. Блок Меркель ХДС/ХСС по итогам подсчетов набрал 24,1% голосов.

Кандидат от партийного блока ХДС/ХСС Армин Лашет ранее поддержал газопровод «Северный поток — 2». Глава партии христианских демократов также заявил о необходимости поддерживать транзит газа через Украину и потребовал соответствующих гарантий, пишет НСН.