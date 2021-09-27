Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 11:37
11:36
Общество
В России выявлено 22 236 новых случаев заражения коронавирусом
11:35
Видео
Традиционный Парад цветов прошел в Северной столице
11:35
Армия
Soha: российские «Калибры» лишили ВМС США свободы действий в Черном море
11:30
Украина
Украинские соцсети поздравили Усика и пристыдили Зеленского
11:30
Общество
Диетолог Гинзбург перечислил наиболее опасные виды диет
11:29
Шоу-бизнес
Коллега Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии попавшей в Коммунарку артистки
11:29
Украина
Экономист Мильчакова назвала условия получения Украиной нового транша от МВФ
11:29
Экономика
Российская версия TikTok получит название Yappy
11:28
Политика
Российские СМИ узнали о госпитализации Явлинского из-за аритмии
11:28
Весь мир
Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды и посещать барбершопы
Все новости

Маркетолог Григорьев объяснил, как пандемия привела к закрытию автозаправок в Британии
Общество
Маркетолог Григорьев объяснил, как пандемия привела к закрытию автозаправок в Британии
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

Когда компании отказываются от понятной, просчитываемой местной рабочей силы в пользу мигрантов, это чревато рисками. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что из-за нехватки водителей для доставки топлива в Британии закрываются автозаправки British Petroleum. Вследствие этого на рабочих станциях образовались огромные очереди.

«Сложный вопрос. С деньгами у компании все в порядке, платить зарплату можете, и вдруг такой провал. Вопрос состоит в том, кто там водители сейчас. Я не исключаю, что водители — мигранты, как это бывает во многих странах первого мира», — сообщил специалист.

Николай Григорьев раскрыл, как успешная британская нефтегазовая корпорация могла оказаться в таком непростом положении.

«У нас, например, аналогичная ситуация. Это связано с эпидемией коронавируса, с обрыванием потоков мигрантов, закрытием границ. Вдруг выясняется, что вы привыкли к существованию развитого рынка, где по щелчку пальцами набирается столько людей, сколько нужно, а он в условиях пандемии весьма хрупок», — пояснил собеседник ФАН.

Маркетолог Григорьев объяснил, как пандемия привела к закрытию автозаправок в Британии
фото из личного архива Николая Григорьева  / 

В завершение он напомнил, что такое положение дел характерно не только для туманного Альбиона.

«Когда-то выходцы из Индии водили такси в Нью-Йорке. Сейчас в основном это выходцы из Эритреи. Все сводится к тому, откуда дешевле всего получать рабочие руки. Когда компании отказываются от понятной, просчитываемой местной рабочей силы, которая достаточно дорога, в пользу таких мигрантов, если все в порядке, то все работает», — подытожил маркетолог.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН поддержал идею привлекать заключенных на работу вместо трудовых мигрантов. По его словам, он будет только рад, если у граждан в местах лишения свободы будет возможность зарабатывать себе на жизнь.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Маркетолог Григорьев объяснил, как пандемия привела к закрытию автозаправок в Британии
мигранты топливо григорьев маркетолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru