Маркетолог Григорьев объяснил, как пандемия привела к закрытию автозаправок в Британии

Когда компании отказываются от понятной, просчитываемой местной рабочей силы в пользу мигрантов, это чревато рисками. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что из-за нехватки водителей для доставки топлива в Британии закрываются автозаправки British Petroleum. Вследствие этого на рабочих станциях образовались огромные очереди.

«Сложный вопрос. С деньгами у компании все в порядке, платить зарплату можете, и вдруг такой провал. Вопрос состоит в том, кто там водители сейчас. Я не исключаю, что водители — мигранты, как это бывает во многих странах первого мира», — сообщил специалист.

Николай Григорьев раскрыл, как успешная британская нефтегазовая корпорация могла оказаться в таком непростом положении.

«У нас, например, аналогичная ситуация. Это связано с эпидемией коронавируса, с обрыванием потоков мигрантов, закрытием границ. Вдруг выясняется, что вы привыкли к существованию развитого рынка, где по щелчку пальцами набирается столько людей, сколько нужно, а он в условиях пандемии весьма хрупок», — пояснил собеседник ФАН.

фото из личного архива Николая Григорьева /

В завершение он напомнил, что такое положение дел характерно не только для туманного Альбиона.

«Когда-то выходцы из Индии водили такси в Нью-Йорке. Сейчас в основном это выходцы из Эритреи. Все сводится к тому, откуда дешевле всего получать рабочие руки. Когда компании отказываются от понятной, просчитываемой местной рабочей силы, которая достаточно дорога, в пользу таких мигрантов, если все в порядке, то все работает», — подытожил маркетолог.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН поддержал идею привлекать заключенных на работу вместо трудовых мигрантов. По его словам, он будет только рад, если у граждан в местах лишения свободы будет возможность зарабатывать себе на жизнь.