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Российско-пакистанские маневры «Дружба — 2021» стартовали в Краснодарском крае
Армия
Российско-пакистанские маневры «Дружба — 2021» стартовали в Краснодарском крае
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Краснодар, 27 сентября. Совместные российско-пакистанские военные учения «Дружба — 2021» начались на полигоне Молькино в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Тренировочные мероприятия будут проходить с 27 сентября по 6 октября. Маневры направлены на «укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран», говорится в сообщении.

Для участия в учениях в Краснодар прибыли бойцы пакистанского спецназа. В рамках тренировки военные отработают широкий спектр задач, в том числе ведение контртеррористической операции и ликвидацию незаконных вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что российские военные также провели масштабные учения «Запад-2021» с белорусскими коллегами. В них задействовали порядка 200 тысяч военнослужащих. Как пишет Infox, данные маневры стали посланием Североатлантическому альянсу.

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россия пакистан вс рф
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